Diyarbakır’da çan çalındı ve Patrik Maşalyan’ın yönettiği ilk ayin yapıldı

2015’teki hendek olaylarında büyük zarar gören ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edilen Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl sonraki ilk pazar ayini…

VİDEO HABER | Diyarbakır'da çan çalındı ve Patrik Maşalyan'ın yönettiği ilk ayin yapıldı 2015'teki hendek olaylarında büyük zarar gören ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edilen Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonraki ilk pazar ayini… pic.twitter.com/Y1713geRja — serbestiyet (@serbestiyetweb) May 8, 2022

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