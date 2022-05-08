 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Diyarbakır’da çan çalındı ve Patrik Maşalyan’ın yönettiği ilk ayin yapıldı

2022-05-08

2015’teki hendek olaylarında büyük zarar gören ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edilen Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl sonraki ilk pazar ayini…

Serbestiyet

Yorumlar kapatıldı.