Yasadışı Ermeni anıtı kaldırıldı

Almanya’da bir grubun 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarıyla ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da diktiği sözde anıt kaldırıldı. Köln’deki Hohenzollern Köprüsü girişindeki kamusal bir alana her yıl dikilmek istenen sözde anıt, belediyenin başvurusu üzerine Köln İdare Mahkemesi kararınca 2019 yılında yasaklanmıştı. Sabah Gazetesi