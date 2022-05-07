Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra açıldı

VİDEO- Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra açıldı

Ermeni cemaatinin en eski kilisesi olan Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 7 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

TİGRİS HABER- Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 2015 yılında yaşanan çatışmalardan büyük zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onarıldı. Onarımı tamamlanan kilisenin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile İstanbul ve yurtdışından gelen Ermeniler katıldı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği açılışta, konuşan Surp Giragos Kilisesi Başkanı Ergün Ayık Kilisenin tarihi ile ilgili bilgi verdi. Geçmişten bugüne geçirdiği tadilatları anlattı. “Bu kiliseyi sonsuza kadar korumayı umut ediyoruz” dedi.

Patrik teşekkür etti

Daha sonra konuşan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise, tarihi günde Diyarbakır’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Maşalyan şunları söyledi, “Bu açılış tarihi bir önem arz etmektedir. Bu tarihi günde burada olmaktan dolayı yüce Allah’a hamd olsun. Bildiğiniz gibi Kilisemiz bakımsızlık nedeniyle zaman içinde bazı bölümleri çökmüştü. Oldukça pahalı bir restorasyon çalışması gerçekleştirildi. 2011 yılı sonu itibariyle kilise ibadete açıldı. 2015 yılındaki çatışmalarda kilise tekrar harabeye döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çıkarılan ödenekle restorasyon gerçekleştirildi. Büyük emeği geçen Aram Ateşyan ve kilisenin yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. AB Kültürel Miras Ödülü‘ne layık görülmüştür. Maddi olanakları olan bir ülkenin veya bir beldenin kendi değerlerini yüz üstü bırakmasında bir kasıt aranır. Korunması ise medeniyet göstergesidir. 20 yıl öncesine kadar Hristiyanlara ait birçok Kilise yıkılma ile yüzüstü bırakılmıştır. Anadolu‘nun zengin ve çok renkli tarihini sergilemek bir zenginlik olarak algılamak anlayışı önemlidir. Devletin zirvesinde alınan kararları yerelde uygulamak her zaman kolay olmuyor. Sayın Bakanım Mehmet Nuri Ersoy, yürüttüğünüz çalışmalar bu yenilikçi ruhun somutlaştırılması açısından takdire şayandır. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygılarımızı iletin. Ermeni vatandaşları kendilerinin sağlık ve sıhhatleri için duacıdır. Dünya turizmine açmayı düşündüğünüz Diyarbakır’da Ermeni, Keldani ve Süryani kiliselerinin açılması önemlidir. Bu yönlü girişimlerinizi takdir ediyoruz” dedi.

‘Bu açılış can suyu gibidir’

Bakan Ersoy’a seslenen Maşalyan, “Diyarbakır’ın görkemli dokusunu yeniden ayağa kaldıran vizyonunuza Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Lütfen bu girişimlerinize devam edin. Gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diyarbakırlı Ermeniler için bu açılış bayram gibidir, can suyu niteliği taşıyor. Türk Ermeni ilişikleri açısından önemlidir. Dostluk köprüleri için ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu açılışı Türkler, Kürtler, Ermeniler, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki dostluk köprüsü olarak değerlendiriyoruz. Mezarlıklarımıza gerekli özen gösterilmiyor. Defineciler mezarlarımızı, kiliselerimizi delik deşik ediyor. Umarım bu dostluk iklimi bulaşıcı olur. Türkiye’deki bütün kilise ve mezarlıklar onarılır” diye konuştu.

‘Diyarbakır birlikte yaşamanın merkezidir’

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Diyarbakır’ın inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin şehri olduğunu söyledi. Karaloğlu, şunları söyledi: “Birlikte yaşamak kültürünün nasıl mümkün olacağını en önemli medeniyet merkezi Diyarbakırdır. Tarihi vizyonuna uygun olarak birlikte yaşamak tecrübesini insanlığa aktarmak için yeni faaliyetler sürdürmekte Diyarbakır. Suriçi maalesef 205-2016 yılında zalim bir örgüt tarafından hem vatandaşların evleri barkları kullanılamaz hale geldi, hem de mabetlerimiz, tarihi yapılarımız çok ağır tahribata uğradı. Devletimizin milletiyle yapmış olduğu gönül ilişkisi ile bölge temizlendi. Türkiye’nin her noktasında huzur ve güvenimiz sağlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sur bölgesindeki 6 mahallede vatandaşlarımızın evleri yeniden inşa edildi, teslim edildi. Tahrip edilen, camilerimiz, kiliselerimiz, hamamlarımız yeniden restore edildi ve ibadete açıldı. Diyarbakır’ın en sembol yapılarından biri olan Giragos Ermeni Kilisesi de bunlardan biridir. Türkiye’de yapılan restorasyonlarda en titiz yapılan restorasyonlardan bir tanesidir. Elbette sadece burası tahrip olmamıştı. Ermeni Katolik Kilisesi de tahrip olmuştu. O da restore edildi.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel önemine işaret etti. Diyarbakır’ın sokaklarında, meydanlarında hoşgörü ikliminin hakim olduğunu belirten Ersoy şöyle devam etti: “Diyarbakır farklı kültürlerin hoşgörü içinde yaşadığı kadim bir kültür şehridir. Böyle kadim bir şehre sahip olmak ülkemiz açısından çok büyük bir zenginliktir. Diyarbakır’ı kültür, sanat ve inanç turizminin merkezlerinden biri haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Surp Giragos Kilisei’nde yarın ayin yapılmasından duyulan heyecanı paylaştığımızı bilmenizi isterim. Dünya kültürel mirası açısından da bu kilise çok önemli. 32 milyon liraya mal olan bu restorasyonların çok anlamlı bir çalışma olduğunu belirtmek isterim. Önemli olan bu yapıların yaşamasını sağlamamız.”

Konuşmaların ardından kilisede kutsama ayini yapıldı. Yarın, 7 yıl aradan sonra kilisede ilk ayin yapılacak.

https://www.tigrishaber.com/video-surp-giragos-ermeni-kilisesi-7-yil-aradan-sonra-acildi-78162h.htm