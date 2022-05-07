Roma döneminde Yahudiler: Giriş

Yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum ama benim yanıtlayamadığım, karanlıkta kalmış birçok soru var

M.S. birinci yüzyılda, Yahudiler, kimi tarihçilere göre Roma İmparatorluğu boyunca bir uyum içinde yaşadılar.

Roma tarafından korunan ve dinlerine devam etmelerine izin verilen Yahudiye’deki isyan, inanç uygulamalarında büyük bir değişikliğe yol açana kadar her şey yolundaydı.

M.S. birinci yüzyılın başlarında Yahudiler, Yahudiye’deki anavatanlarından Akdeniz’e yayılmışlardı ve Suriye, Mısır ve Yunanistan’da büyük Yahudi toplulukları vardı.

Komşularınınkinden çok farklı bir din uyguluyorlardı, çoğu zaman popüler değillerdi.

Sonuç olarak, Yahudi toplulukları kendilerini ve inançlarını korumak için sık sık birbirine bağlıydı.

Roma Yahudileri

Yahudiler M.Ö. ikinci yüzyıldan beri Roma’da yaşıyorlardı. Caesar ve Augustus, Yahudilerin ibadet etmelerine izin veren yasaları desteklediler.

Sinagoglar, gizli toplumları yasaklayan Roma yasalarını aşmak için eğitim merkezleri olarak sınıflandırıldı ve tapınakların bakımı için tüm Yahudi erkekler tarafından ödenen yıllık vergiyi toplanmasına izin verildi.

Sıkıntılar yaşanmıştı: Yahudiler M.Ö. 139’da, yine MS 19’da ve Claudius döneminde Roma’dan sürülmüşlerdi.

Ancak kısa bir süre sonra geri dönmelerine ve Roma yasalarına göre bağımsız olarak yaşamalarına izin verildi.

Kudüs’teki tapınak

Her Yahudi cemaati kendi sinagogunda ibadet etse de, Kudüs’teki tapınak ibadetlerinin manevi merkezi olarak kaldı.

Tapınak üç kez yeniden inşa edilmişti. İlki M.Ö. 587’de Babil II. Nebukadnezzar tarafından yıkıldığı zaman; ikincisi, Yahudiye’nin yabancı hükümdarları tarafından yağmalandığı ve yıkıldığı zamandı. Üçüncü kez, M.Ö. 20’de Büyük Hirodes tarafından yeniden inşa edilmişti. Bazıları sadece erkeklere, bazıları sadece kadınlara açık, bazıları ise rahiplere ayrılmış birkaç kapısı ve odası vardı.

Tapınak, Sanhedrin adı verilen Yahudi Konseyi’nin buluşma yeriydi. Ayrıca Yahudi kutsal yazıları ve belgeleri de vardı.

Dışarıda tapınak meydanı vardı – burası hacıların kurbanlık hayvan satın alabilecekleri ve dövizi tapınak paralarına dönüştürebilecekleri bir pazar yeriydi.

Yahudiye’de isyan

Yahudiye Romalılar tarafından yönetilse de, oradaki valiler Roma’daki Yahudilere gösterilenle aynı tür dini hoşgörüyü uygulamışlardı.

Bununla birlikte, Roma’nın dokunulmazlığı ve verimsizliği, kıtlık ve iç çekişmelerle birlikte Yahudi hoşnutsuzluğunun artmasına neden oldu.

M.S. 66’da bu hoşnutsuzluk açık bir isyana dönüştü. Dört yıl sonra Roma ordusu isyanı bastırmış, tapınağı da yıkmıştı. Kutsal hazineler ele geçirildi ve Roma sokaklarında bir alayla gösterildi.

Tapınağın yıkılması Yahudiliğin doğasını kökten değiştirdi. Bir zamanlar tapınağa ödenen vergiler şimdi Roma’ya ödendi ve tapınakta ibadet eden Yahudi geleneği sona erdi.

Kudüs’teki tapınağın sadece Batı Duvarı kalırken, yerel sinagoglar artık Yahudi dininin yeni merkezleri haline geldi.

MS 66-70 yılları arasında Yahudiye’deki isyan, Roma yönetimine karşı yapılan en ciddi protestolardan biriydi.

Yahudiye’de kaos

Günümüz İsrail’inin bir parçası olan Yahudiye, M.Ö. ikinci yüzyıldan beri Roma müttefikiydi ve MS 6’da Roma eyaleti oldu.

On yıllar sonra kaosa sürükleniyordu. Yerel halk Roma yönetimine karşı isyan etmeye başlamıştı.

Bazıları için bu adamlar özgürlük savaşçılarıydı, ama zengin bir Yahudi rahip olan Josephus gibi adamlar için rastgele öldürülen teröristlerden başka bir şey değillerdi.

Tam ölçekli bir isyan, MS 66’da, birisi bir sinagogun dışına idrar dolu bir torbayı boşalttığında ve kutsal bir yeri kirlettiğinde tetiklendi.

Yahudiler öfkelendi ve bazı Yahudilerin Roma Valisi Florus’a hakaret ettiği bir isyan patlak verdi.

Florus Yahudi liderlerini toplantıya çağırdı ve burada sorumluları teslim etmelerini istedi. Yahudi miraslarına ihanet etmeden Roma ile işbirliği yapmak liderler için bir meydan okumaydı.

Suçluları tespit edemeyeceklerini söylediler. Josephus, reddetmeleriyle öfkelenen Florus’un daha sonra askerlerine pazarı yok etmelerini ve gördükleri herkesi öldürmelerini emrettiğini yazdı.

Romalılar tarafından yapılan katliam, zaman zaman yaşanan şiddeti tam ölçekli bir Yahudi isyanına dönüştürdü. Josephus vatandaşlarına katılmaya karar verdi ve isyanın ana liderlerinden biri oldu.

Birkaç ay içinde, Yahudiye’den geçerken zorlu Roma ordusuyla karşı karşıya kaldı. Şöyle yazdı:

Celile’nin bir ucundan diğerine ateş ve kan dökülmüş bir alem vardı.

Sonunda Josephus ve adamları, Romalılarla çevrili duvarlı Jotapata şehri içinde korunuyorlardı.

Kuşatmanın 47’inci gününde şafaktan hemen önce Romalı askerler şehrin duvarlarına tırmanarak şehre döküldüler. Yaklaşık 40 bin Yahudi’yi öldürdüler.

Josephus ve diğer 40 adam gizli bir mağarada saklandılar. Kaçacak yer yoktu. Teslimiyet yerine ölümü seçen takipçileri kendilerini öldürmeye hazırlandılar.

Josephus, Yahudi hukukunun intiharı yasakladığını ve her insanı bir başkasını öldürmeye ikna ettiğini savundu. Hayatta kalan son kişilerden biriydi ve yoldaşını teslim olmaya ikna etti.

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