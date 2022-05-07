“Hrant Dink: Burada ve Şimdi” sergisi Erivan’da açılıyor

30 Temmuz’a kadar Armenian Center for Contemporary Experimental Art (NPAK)’ta açık kalacak sergi, İstanbul’daki ziyaretçileriyle de arasında dijital bir köprü kuracak.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, öldürülüşünün 15. yılında, Hrant Dink’in hayatını ve mücadelesini konu alan “Hrant Dink: Burada ve Şimdi” sergisini Erivan’da açıyor.

30 Temmuz’a kadar Armenian Center for Contemporary Experimental Art (NPAK)’ta açık kalacak sergi, İstanbul’daki ziyaretçileriyle de arasında dijital bir köprü kuracak. Canlı internet bağlantısı ile bu mekânları ziyaret eden iki komşu ülkenin halklarının etkileşim kurabileceği, birbirini görüp, tanıyabileceği bir ekran sergide yer alacak.

Bu kapsamda 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, “Yakın komşunuz ile tanışmak, köprüler kurmak, dostluk ve barışı çoğaltmak üzere bu yaz İstanbul’daki ziyaretçileri 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na bekliyoruz” diyor.

Sergi, Hrant Dink’in hayallerini, dilini, uğruna mücadele ettiği diyalog ve bir arada yaşam gibi değerleri daha yakından anlama ve mücadelesine tanık olma imkânı sunuyor.

Hrant Dink’in benimsediği demokrasi, bir arada yaşama, eşitlik, hakikat, barış ve adalet gibi evrensel değerler ve 23,5 Hafıza Mekânı’nın değindiği hafıza, adalet ve Türkiye’deki azınlık hakları gibi konular serginin içeriklerini oluşturacak.

Sergi süresince bu başlıklar çerçevesinde Ermenistan’da düzenlenecek yan etkinlikler vakfın sosyal medya hesaplarından ve aylık bültene abone olarak takip edilebilecek.

(AÖ)

bianet