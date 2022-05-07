“Ermeni Katolik Milleti” Konulu Tarih Konferansı￼￼

Geçtiğimiz hafta, İstabul Büyük Şehir Belediyesi; Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen “İstanbul’da Tarih, İnanç, Ritüel” konulu sunumlar kapsamında Ermeni Katolik Milleti’nin Oluşumu Ve Gelişimi ile ilgili bir konferans gerçekleştirildi. Ermeni Katolik Kilisesi cemaat lideri Başepiskopos Pek Muhterem Levon Zekiyan’ın anlatıcı olarak katıldığı konferans; basın, tarih meraklıları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Başepiskopos Levon Zekiyan

Özellikle 3.yy’dan başlayarak Ermeni Hristiyan varlığının gelişerek, 17. ve 18.yy’da Mıhiristlerin kültürel çalışmalarıyla zirveye çıkan Ermeni Katolik tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veren Başepiskopos Levon Zekiyan, Klikya ve Haçlılar döneminden, Osmanlı’da Millet Kavramına, Osmanlı da Amiralar dönemi ve yönetimde etkin rol oynayan Ermeni Katolik Paşalardan da söz etti.

Tarihsel ve kültürel açıdan, “Avrupa Batı Medeniyeti”nin de yok olma tehlikesi altında olduğunu, değişen nüfus demografisiyle Eski Hristiyan Avrupa’nın yerini göçmenlerden oluşan doğulu bir kültüre terk edeceğine de dikkat çekti.

Ermeni Katolik milletinin 1830’da resmen Padişah Emri ile kuruluşunu ve Ermeni Katolik Partiklerinin de tarihi olaylara etkilerinden, Osmanlı Tarihini nasıl etkilediklerinden bahsetti.

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