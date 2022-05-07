Diyarbakır’daki tarihi Ermeni kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor

Haber Merkezi – Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında büyük hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra bugün ibadete açılıyor.

Diyarbakı’ın merkez Sur ilçesinde 2015 Kasım ile 2016 Mart ayları arasında gerçekleşen çatışmalarda büyük zarar gören tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi bugün yapılacak resmi törenle 7 yıl aradan sonra kapılarını ibadete açacak.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi 2011 yılında kilise vakfı ve Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyon lira harcayarak yaptığı onarımdan sonra ibadete açılmıştı. Hendek-barikat çatışmalarında zarar gören kiliside 7 yıldır ibadet yapılamıyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mar Petun Keldani Kilisesi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu için 32 milyon harcadı.

8 Mayıs’ta ayin yapılacak

Törene Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanısıra çok sayıda yetkilinin katılması bekleniyor.

Ayrıca Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 Mayıs’ta büyük bir ayin yapılacağı öğrenildi. Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra bugün ibadete açılıyor

Kilisenin yaşı yaklaşık 800 yıllık

1376 yılında inşa edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Merkez Sur ilçesinde Ermenilerin yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi’nde bulunuyor. 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Tehcir Kanunu’na kadar Ermeniler kiliseyi kullanıyordu.

1. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin karargâh olarak kullandığı kilise, daha sonra ise Sümerbank’ın pamuk deposu olarak işlev gördü.

1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yılında Ermenilerin batı illeri ve Avrupa ülkelerine çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu terk edildi. 1376 yılında inşa edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Merkez Sur ilçesinde Ermenilerin yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi’nde bulunuyor

Yapılan restorasyonın ardından kilise 2011 yılında yeniden ibadete açıldı. Kiliseye 2013 yılında, Moskova’da özel yaptırılan çan takıldı. Merkez Sur ilçesinde hendek-barikat operasyonlarının yapıldığı 2015 yılının Kasım ayına kadar açık olan kilise, çatışmalar sırasında büyük hasar gördü.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/070520224