Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi yeniden açılıyor

2015’te başlayan çatışmalı süreçte zarar gören Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi bugün düzenlenecek törenle yeniden açılıyor.

Uzun yıllar harap durumda olan Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Ermeni toplumunun işbirliği ve o dönemdeki Diyarbakır Belediyesi’nin de desteğiyle yenilenmiş ve 2012 yılında ibadete açılmıştı.

2015 yılında başlayan çatışmalı süreçte kilise hasar gördü, bölgeye girilmesine güvenlik güçlerince izin verilmemesine rağmen kiliseden bazı objeler de çalındı.

Bu sürecin ardından Surp Giragos’un yanısıra Mar Petyun Keldani kilisesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla restore edildi.

Bugün Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın da katılımıyla saat 16.00’da resmi bir açılış yapılacak ve kilise kutsanacak. Açılışa bakanlık düzeyinde de katılım olması bekleniyor.

Yarın (8 Mayıs) ise kilisede yine Patrik Maşalyan’ın riyasetinde bir pazar ayini gerçekleştirilecek.

Açılış için İstanbul’dan ve yurtdışından pek çok misafir de Diyarbakır’a ulaştı, Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne bağlı ruhaniler de açılışa katılacak. Açılış Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin facebook sayfasından da canlı yayınlanacak (https://www.facebook.com/TRHayBad)

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi 1376 yılında yapılmış. Tarihi Sur İlçesi’nde Ermeniler’in yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi’ndeki Kilise, 1915’e kadar Ermeniler tarafından kullanıldı ancak bu tarihten sonra kentteki Ermenilerin büyük çoğunluğu sürüldü ya da öldürüldü.

Dünya Savaşı sırasında karargâh olarak kullanılan kilise, daha sonra Sümerbank’ın pamuk deposu olarak işlev gördü. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yılından sonra kentte kalan Ermeniler’in batı illeri ve Avrupa ülkelerine çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu 2012’ye kadar boş ve harap vaziyette kaldı.

Agos