Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl sonra açıldı

Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın katılımıyla yarın ayin yapılacak.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra ibadete açılıyor.

2015- 2016 yılları arasında yaşanan çatışmalarda zarar gören tarihi Kilise, bugün (7 Mayıs) Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın da katılımıyla resmi olarak açılış yaptı.

Agos’un haberine göre; uzun yıllar harap şekilde olan Kilise, Ermeni toplumunun işbirliği ve Diyarbakır Belediyesi’nin de desteğiyle yenilenmiş ve 2012 yılında ibadete açılmıştı.

2015 yılında başlayan çatışmalı süreçte kilise hasar gördü, bölgeye girilmesine güvenlik güçlerince izin verilmemesine rağmen kiliseden bazı objeler de çalındı.

Çatışmalarında zarar gören kilisede 7 yıldır ibadet yapılamıyordu.

8 Mayıs’ta ayin yapılacak

Ayrıca Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 8 Mayıs’ta büyük bir ayin yapılacak.

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi 1376 yılında yapılmış. Tarihi Sur İlçesi’nde Ermeniler’in yoğun yaşadığı Fatihpaşa Mahallesi’ndeki Kilise, 1915’e kadar Ermeniler tarafından kullanıldı ancak bu tarihten sonra kentteki Ermenilerin büyük çoğunluğu sürüldü ya da öldürüldü.

1. Dünya Savaşı sırasında karargâh olarak kullanılan kilise, daha sonra Sümerbank’ın pamuk deposu olarak işlev gördü. 1960 yılından itibaren tekrar ibadete açılan 3 bin metrekarelik alan üzerindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, özellikle 1980 yılından sonra kentte kalan Ermeniler’in batı illeri ve Avrupa ülkelerine çeşitli nedenlerle göç etmesi sonucu 2012’ye kadar boş ve harap vaziyette kaldı.

(RT)

bianet