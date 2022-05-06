Mirzoyan, Mitch McConnell ile Karabağ’ı görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, çalışma ziyareti için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell ile bir araya geldiğini duyurdu.

Taraflar, ortak Ermeni-Amerikan değerlerine dayalı işbirliğini derinleştirme ve genişletme umutlarını ele aldılar. Bakan Mirzoyan, Ermenistan’da yapılan reformlar gündemine devamlı desteğini takdirle karşıladı.

Görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrar konularına değinildi.

Ararat Mirzoyan, Dağlık Karabağ’daki durumu ile ilgili bilgi verdi. AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkan devleti olarak Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü için ABD’nin arabuluculuk çabalarının önemi vurgulandı.

Görüşmede bakan Mirzoyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin ayrıntılarını sundu.

ERMENİ HABER AJANSI