Mirzoyan, ABD’de Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine değindi

4 Mayıs’ta, çalışma ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ünlü Amerikan ‘Atlantik Konseyi’ isimli düşünce kuruluşunda düzenlenen bir yuvarlak masa tartışmasına açılış konuşmacısı olarak katıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, ABD’ye yapılan çalışma ziyaretinin genel gündemine ve vurgularına, Ermenistan-ABD stratejik diyaloğuna, ziyaret sırasında imzalanan belgelere, Ermeni-Amerikan ilişkilerinin gelişme perspektiflerine değindi.

Demokratik gelişme sürecine, insan haklarının korunmasına, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine ve yolsuzlukla mücadele reformlarına değinildi.

Ararat Mirzoyan, Dağlık Karabağ’daki durumu, Ermenistan’ın Azerbaycan ile kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerine ilişkin tutumunu ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bu süreçlerdeki rolünü sundu.

44 günlük savaş sonucunda acilen çözülmesi gereken insani meselelerden bahsetti.

Görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine de değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu