Lahey Mahkemesi Ermenistan’ı Karabağ anıtlarının sahibi olarak tanıdı

Mirotvorets Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı eşi görülmemiş bir karar verdi. Lahey mahkemesi, tarihte ilk kez, tarihi anıtları başka bir devletin topraklarına geçen bir ülkeyi yasal halefi ve yasal sahibi olarak tanıdı.

Ermenistan ve Azerbaycan on yıllardır Artsakh (Karabağ) toprakları için savaşıyor olmasına rağmen, 44 günlük savaşın ardından uluslararası toplum Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdı.

Ermeni topraklarının yanı sıra kültürel mirasın yapıları da düşmana geçti ve bu da cumhuriyet vatandaşları arasında bir yanlış anlama dalgasına neden oldu. Ermeni tarihini Arnavutlaştırmaya yönelik bitmek bilmeyen girişimler hep daha acı algılanıyor. Azerbaycan sadece anıtları sahiplenmekle kalmıyor, aynı zamanda onları açıkça tahrif ediyor.

Bu yılın Şubat ayında, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın basın servisi, dünya topluluğuna yardım çağrısı bile yaptı.

Şimdi, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı müdür yardımcısı Raffi Kortoshyan’a göre, Ermenistan, anıtlarına yapılan saygısızlığı kanıtlamak için BM uluslararası mahkemesine başvurma hakkına sahip ve olumlu bir yanıt almazsa, bunları BM Güvenlik Konseyi’na sunma hakkına sahip.

ERMENİ HABER AJANSI