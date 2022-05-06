La Nación: Soykırımın inkarı, Türkiye’nin NATO müttefikleri için bir ayıklık çağrısı olmalıdır

Arjantin’in önde gelen gazetesi La Nación, Ermeni Soykırımı hakkında bir makale yayınlayarak Türkiye’nin inkarının Türkiye’nin NATO müttefiklerini ayıklığa davet etmesi gerektiğini vurguladı.

Makalede 24 Nisan’da Türk devletinin 1915’te Ermeni halkını yok etme girişiminin 107. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak “Papa Francis’in 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirdiği olayda 1,5 milyondan fazla Ermeni zulüm gördü ve öldürüldü” ifadelerine yer verdi.

Makalede Türkiye’nin bir devlet politikası olarak soykırımdaki sorumluluğunu inkar etmesinin, NATO müttefikleri için bir ayıklık çağrısı olması gerektiği vurgulanıyor.

Çavuşoğlu’nun Uruguay’daki Ermenilere yönelik Bozkurtlar işareti gösterdiğini ve bu örgütün soykırım gerçeğini reddeden ırkçı, militarize, aşırı sağcı bir Türk örgütü olduğunu da yazıda belirtildi.

Makalede, ayrıca “Latin Amerika’daki en büyük Ermeni topluluğuna ev sahipliği yapan Arjantin Cumhuriyeti, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını bir devlet politikası olarak kabul etmiştir ve bunun için uluslararası arenada savaşmaya devam etmelidir” ifadeleri yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI