Ermenistan’da Paşinyan karşıtı muhalefet eylemlerine devam ediyor

Kendisini “Direniş Hareketi” olarak tarif eden muhalifler Yerevan’da Fransa Meydanı’nda toplandıktan sonra dört ayrı yöne yürüyüşe başladı.

Muhalefet hareketinin koordinatörü Taşnak Partisi’nden İşhan Saghatelyan dün yaptığı açıklamada, sivil itaatsizlik eylemlerinin Cuma günü gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Muhalefet yürüyüşü, Yerevan’da Zafer Köprüsü’ne ulaştı ve eylemciler oturma düzenine geçtiler.

Sonrasında polis göstericilere müdahale etti. Muhalefet milletvekilleri Kristine Vardanyan, Aregnaz Manukyan ve Aram Vardevanyan da eylemde yer alıyor. Polis, Vardevanyan’ı da zorla alanın dışına çıkardı.

News.am’e göre Emniyet güçleri çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Ermenistan medyasına göre şu ana kadar 48 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşçüler, Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep ediyor.

Paşinyan’ın galibiyetiyle sonuçlanan 20 Haziran 2021 seçimleri sonrası durulan gösteriler Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen diyalog sürecinde yeniden canlanmış durumda.

Agos