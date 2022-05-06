Dağlık Karabağ sorununun çözümünü güvenliğin sağlanmasında görüyoruz

Ermenistan Güvelik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Hükümet oturumunun ardından gazetecilere konuşarak Azerbaycan ile bir barış anlaşmasının imzalanmasının, Dağlık Karabağ sorununa bir çözüm bulunması gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Armen Grigoryan Artsakh’ın statüsü meselesine de değindi.

Gazetecilerin gözlemlerine, bazı siyaset bilimcilerine göre, Azerbaycan Ermenistan ile bir barış anlaşması imzalarsa, bu Rus barış güçlerinin Artsakh’tan çekileceği ve Artsakh’ın geri kalanının Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınacağı anlamına geldiğine dair iddialarına cevap olarak ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri şu ifadeleri kullandı:

“Biz sorunun çözümünü Dağlık Karabağ’da yaşayan yurttaşlarımızın güvenliğinin ve haklarının sağlanmasında görüyoruz. Buna göre statü belirlenmelidir. Güvenlik için garantiler olmalı. Şu anda yapısal açıdan garantilerin ne olacağını bilmiyoruz. Bunları müzakereler sırasında ele alacağız.”

ERMENİ HABER AJANSI