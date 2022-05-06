biamag’da bu hafta

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın idam edilişinin 50. yılı. Diyarbakır’da 2015’te yıkıntıya dönüştürülen Surp Giragos Ermeni Kilisesi, film önerileri, Hıdırellez kutlamaları… Özcesi, bu hafta “yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe…”

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…

Selay Dalaklı, Antonio Barreras Lozano’nun yazısını Türkçeleştirdi: “Latin Amerika dünyanın en kısıtlayıcı kürtaj politikalarından birine sahip. Kolombiya’nın kürtajı yasallaştırması bölge için ne anlama geliyor?”

Hüseyin Şengül, 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ı hatırlattı… Mücadelelerine saygıyla

Ferid Demirel, Metin Kemal Kahraman’la söyleşti: “Ferfecir albümü bizim müzik hayatımızda bir dönüm noktasıdır”

Aygün Atilla, gündeme “Ankara altgeçitlerinden” baktı, çaresizliğin yeni boyutunu yazdı: “Kendi imkânlarımızla”

Hicran Cengiz, İstanbul’dan Hıdırellez kutlamasını fotoğraf ve videolarla yansıttı.

Murat Türker, polisiye yazarı Patricia Highsmith’e odaklanan “Loving Highsmith” belgeselini yazdı.

Rafşan Yağmur Çelik, göç hikayelerine, Londra’ya göç eden Mert Alparslan’la devam etti.

Şeyhmus Diken, 2015’teki çatışmalı süreçte, askerlerce yok edilme aşamasına getirilen Surp Giragos’taki çan sesini yazdı: Yeniden

Melin Durmaz, bu kez 8 işçi filmini derledi.

Tuğçe Yılmaz, !f İstanbul’da Keş!f ödülünü kazanan Veşartî (Gizli) filmini yazdı.

Metin V. Bayrak, “Gülhane’den Gezi’ye… Yıldız’dan Beştepe’ye” yazı dizisine, “Bayramsızlığa bir ilgi” diyerek devam etti.

(EMK)

bianet