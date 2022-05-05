Vatikan, İsviçreli Muhafızlar’a kadınların katılması ihtimaline hazırlanıyor

Eğer Papa Francis kabul ederse, kışlalar buna uygun şekilde yeniden tasarlanacak

Vatikan’ın onaylaması durumunda İsviçreli Muhafızlar’a kadınlar da katılabilecek ve kışlalar bu şekilde yenilenecek.

Vatikan’ı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar Vakfı’nın yöneticisi Riccardo Boscardin çarşamba günkü açıklamasında, muhafızların 150 yıllık kışlasının yenilenmesi için Vatikan yönetimiyle mutabakat anlaşması imzalandığını duyurdu.

Boscardin, yaklaşık 45 milyon İsviçre Frangı’nın (yaklaşık 680 milyon TL) toplanmasının planlandığı yenileme projesinde, kadınların da İsviçreli Muhafızlar’a katılma ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

Yönetici, “Fakat bu bizim alabileceğimiz bir karar değil. Yetki tamamen Vatikan’a ve Papa’ya ait” dedi.

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Papa Francis’in ya da kendisinden sonra göreve seçilecek Papa’nın onaylaması halinde muhafızlara ilk defa kadınlar da katılabilecek.

1506’da Papa’yı korumak için kurulan İsviçreli Muhafızlar sadece İsviçre vatandaşı erkeklerden oluşuyor.

Boscardin, kışlalarda şahsi tuvaletlerin olduğu tek kişilik odaların da yer alacağını belirterek şimdiye dek proje için 37 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 560 milyon TL) toplandığını söyledi.

Projenin Ocak 2026’da başlayacağını ifade eden yönetici, tarihsel yapılara dair inşaat yasakları kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’ya bakan ve Vatikan’ı çevreleyen kışlaların dışının değiştirilmeyeceğini ya da aynı kalacak şekilde tadilattan geçirilerek yeniden inşa edileceğini belirtti.

Boscardin, tamamen yeni, çevre dostu ve enerji tasarruflu bir bina inşa etmenin, dışarıdan eskisine benzese bile mevcut binayı yenilemekten çok daha ucuza mal olacağını da söyledi.

Independent Türkçe, Reuters, Arab News

Independent Turkce