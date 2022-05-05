Türk siyasetine Ermeni kuşatması

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Ramazan Yaşar

Batı dünyasında iki halk “dokunulmazdır.” Biri Yahudiler, diğeri de Ermenilerdir…

Yahudilerle ilgili doğru da olsa negatif bir şey söylemek ya da yazmak çok risklidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Hitler’in Yahudi olduğunu söyledikten sonra Rusya’ya gösterilen tepkinin şiddetinde ve İsrailli yetkililerin söylediklerinin içeriğinden bir kez daha bunu gördük…

Ermeniler de aynı devletler tarafından korunur!

Dünyayı esir alan bu Yahudi ve Ermeni dokunulmazlığının etkileri ister istemez Türkiye’de de görülüyor.

Aslında Türk siyasetinin de Türk halkının da Yahudilerle ve Ermenilerle bir sorunu yoktur. Ancak İsrail’in Filistin topraklarını işgali, oradaki Müslümanlara yönelik zulmü bu devlete karşı Türk siyasetinin de Türk halkının da her zaman tepkisini çekmiştir.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali, Ermeni diasporasının Türkiye’yi suçlayan 1915 olayları hakkındaki lobi çalışmaları yine siyaset dünyamızda ve kamuoyumuzda her zaman tepkiyle karşılanmıştır…

Türkiye’nin son dönemde dışarıdaki İsrail ve Ermenistan diaspora ve lobilerine karşı güçlü bir duruşu var. Buna karşın bu yapı da içimizde bazı iş birlikleri ve organizasyonlarla sahaya inmiş görünüyor!

OSMANLI VE II. ABDÜLHAMİD’E NEDEN DÜŞMANLAR?

Osmanlı’nın mirası üzerinde kurulan Türkiye, CHP’nin dikta yönetimiyle yıllarca halkımızı Osmanlı Devleti’ne düşman olarak yetiştirdi.

CHP’nin Osmanlı düşmanlığı konusunda yeni bir müttefiki ortaya çıktı. Türk Milliyetçiliği söylemiyle yola çıkan İYİ Parti, Osman Kavala’nın (Ermeni olduğu iddia ediliyor) müebbet hapis cezası almasıyla CHP’den aşağı kalmayan açıklamalarla sahaya indi.

Akşener’in II. Abdühamid’i deviren Yahudi, Ermeni, Rum ve Arnavut hainlerin sloganlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yönetimini hedef alması tesadüf olamaz.

Şimdi bazı olay ve isimleri yan yana koyarak bir kez daha düşünelim!..

Neden Yahudi asıllı Soros, Türkiye’de “Osmanlıyı yeniden ihya etmek istiyor” dedikleri Erdoğan ve hükümetini devirmek için Ermeni asıllı olduğu söylenen Osman Kavala’yı fonlar?

YAHUDİ VE ERMENİ BİRLİKTELİĞİ BİR TESADÜF MÜ?

CHP’yi teslim ettikleri Kılıçdaroğlu gerçekte kimdir? Aslı nedir, nerelidir?

Akşener, Osmanlılar döneminde dedelerinin Diyarbakır’dan Selanik’e gittiğini söylüyor. II. Abdülhamid, Diyarbakır’da isyan çıkaran, Müslüman Kürtleri öldüren, cami ve işyerlerini yakan Ermenilerin elebaşlarını Selanik’e sürgün etmiştir.

HDP’nin patronu PKK terör örgütü, en son Karabağ savaşında Suriye’deki militanlarını Ermenistan saflarına göndererek kime, ne mesaj vermiştir?

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Osmanlı Devleti’ne ve II. Abdülhamid’e düşmanlıkları Ermeni zihin dünyasından ve nefretinden besleniyor olabilir mi? Söylemlerindeki şiddetli kin ve nefretin beslendiği şey nedir?

Demirtaş’ın Erdoğan’a söylediği “Seni başkan yapmayacağız” sözünün Kavala’ya ait olduğunu biliyor muydunuz?

CHP, HDP, İYİ Parti, Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş ve Kavala’yı millet ittifakı çatışı altında toplayan güç ve onları motive eden değer nedir? Osman Kavala neden bunların ortak kırmızı çizgisidir?

Dışarıdaki kuşatmadan sonra içeriden de kuşatıldığımızın farkında mıyız?

https://www.dirilispostasi.com/makale/10177310/ramazan-yasar/turk-siyasetine-ermeni-kusatmasi