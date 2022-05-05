“Putin Hitler Yorumu Nedeniyle Özür Diledi”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a İtalyan televizyon kanalı Rete 4’e verdiği söyleşi sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Yahudi olduğu dikkate alındığında Rusya’nın Ukrayna’yı nasıl “Naziler’den arındırması gerektiği” sorulmuştu.

İtalyan tercüman aracılığıyla konuşan Lavrov, bu soruya, “‘Biz Yahudi isek bu nasıl bir Naziler’den arındırma’ diyorlar, Hitler’in de Yahudi kökleri vardı, dolayısıyla bunun bir anlamı yok” şeklinde yanıt vermişti.

Lavrov, “Yahudiler’in en büyük Yahudi düşmanlarının Yahudiler’in kendileri olduğunu söylediğini uzun zamandır duyuyoruz” ifadelerini de sözlerine eklemişti.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğuna ilişkin sözlerinin son derece tehlikeli olduğunu ve Yahudi karşıtlığına işaret ettiğini kaydederek kınamış, “Bu affedilemeyecek, skandal niteliğinde bir açıklama, korkunç bir tarihi hata, özür dilenmesini bekliyoruz” demişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le telefon görüşmesi yaptığını söyleyen İsrail Başbakanı Bennett, Putin’in özrünü kabul ettiğini ve tutumunu netleştirdiği için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Bennett ayrıca Putin’den, Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’daki Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalanların tahliyesine izin vermesi üzerinde düşünmesini istediğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı telefon görüşmesinden sonra Putin’e bu ricasını ilettiğini söyleyen Bennett, Rusya Cumhurbaşkanı’nın sivillerin tahliyesi için bir koridor oluşturulması sözü verdiğini belirtti.

VOA