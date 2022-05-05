Kilikya Ermeni Katolikosu: Artsakh halkının, zorla kabul ettirmeye çalışılan her türlü anlaşma ve teklifi reddetme cesareti var

Kilikya Büyük Evi Katolikosu I. Aram, Twitter hesabında Artsakh ile ilgili genel vaziyete değinerek, Artsakh halkının güvenliği tehdit eden ve zorla kabul ettirmeye çalışılan her türlü teklifi veya anlaşmayı reddetme cesaretine sahip olduğunu yazdı.

Hatırlanacağı üzere Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti Denetleme Odası yetkilileriyle yaptığı görüşmede, mevcut jeopolitik durumda Artsakh’ın gelecekteki statüsüne ilişkin çeşitli spekülasyonlara değinerek, Artsakh devletinin bunlara yer vermeyeceğini ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmiyeceğini ifade etmişti.

Daha önce, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uluslararası toplumun Dağlık Karabağ’ın statüsüyle ilgili çıtayı düşürme gereğinden bahsettiğini belirtmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/05/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Karabağ/230563