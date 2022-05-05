Hrant Dink davasında son dakika: Başvuru sonrası karar verildi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusunun incelemesi tamamlandı. Mahkeme yerel mahkemenin Dink’in öldürülmesinde ihmali olan aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi isimlerin de arasında bulunduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onanmasına hükmetti. Böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi’nin verdiği, FETÖ’nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl mart ayında 6’sı tutuklu, 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer Ramazan Akyürek, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken, 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı.

FETÖ DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ SAĞLADI

Taner Akıncı Başkanlığındaki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün yol verdiği cinayet olarak olan Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili yerel mahkemenin 61 sanık hakkında verdiği hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı. BAM 2. Ceza Dairesi böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi’nin verdiği, FETÖ’nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.

11 SANIK HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in de bulunduğu 11 sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Sabah Gazetesi