“Hrant Dink: Burada ve Şimdi” sergisi Ermenistan’da açılıyor

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, öldürülmesinin 15. yılında, Hrant Dink’in hayatını ve mücadelesini konu alan “Hrant Dink: Burada ve Şimdi” sergisini Yerevan’da açıyor.

İstanbul’daki 23,5 Hafıza Mekanı’nın içeriklerinden bir seçkinin sunulduğu sergi, Yerevan’daki ziyaretçilerine Hrant Dink’in hayallerini, dilini, uğruna mücadele ettiği diyalog, bir arada yaşam gibi değerleri daha yakından anlama ve mücadelesine tanık olma imkânı sunuyor.

7 Mayıs – 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen Yerevan’daki sergi süresince, İstanbul’daki 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ve Yerevan’daki sergi ziyaretçileri arasında bir köprü kurulacak. Canlı internet bağlantısı ile bu mekânları ziyaret eden iki komşu ülkenin halklarının etkileşim kurabileceği, birbirini görüp, tanıyabileceği bir ekran olacak.

Sergi Yerevan’da Pavstos Buzand 1/3 0010 adresindeki “Armenian Center for Contemporary Experimental Art” (ACCEA) sergi salonunda gerçekleşecek.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı Hrant Dink’in önünde öldürülmesiyle toplumsal bellekte sembolik bir yer edinen Sebat Apartmanı’nda bulunan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinde, 2019 yılında açıldı.

Hafıza Mekânı adını, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta yayımlanan ‘23,5 Nisan’ başlıklı köşe yazısından alıyor. Hafıza Mekânı ziyaretçi programlarıyla, etkinlikleriyle, arşiviyle ve sunduğu içerik ile bir araştırma, üretim, bilgi edinme, paylaşım, diyalog ve tefekkür mekânı olarak üç yıldır faaliyet gösteriyor.

Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Yakın komşunuz ile tanışmak, köprüler kurmak, dostluk ve barışı çoğaltmak üzere bu yaz sizi de 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na bekliyoruz. Tıpkı Hrant Dink’in sözlerinde olduğu gibi “Gelin önce birbirimizi anlayalım” dendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/05/Hrant-Dink-Ermenistan/230583