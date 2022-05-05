Hindistan’da “Ermeni Soykırımı: Osmanlı İmparatorluğu’nun suçu” kitabının tanıtımı gerçekleşti (Foto)

24 Nisan 2022 tarihinde Ermenistan’ın Hindistan Büyükelçiliğinin girişimiyle Hindistan Uluslararası Merkezinde Ermeni Soykırımı’nın 107’inci yıldönümü münasebetiyle “Ermeni Soykırım: Osmanlı İmparatorluğu’nun suçu” kitabının tanıtımı gerçekleşti.

Etkinliğin başlangıcında, katılıanlar Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından Ermenistan’ın Hindistan Büyükelçisi Yuri Babakhanyan bir konuşma yaptı. Büyükelçi konuşmasında, soykırımın zaman aşımına uğramaması nedeniyle Ermeni halkının hala gerçeğin zaferini, adaletin yeniden tesis edilmesini beklediğini kaydetti.

Büyükelçi, soykırım sonucunda Ermeni halkının tarihi vatanının, nüfusun yaklaşık yarısını kaybettiğini de sözlerine ekledi. Ona göre Ermeni Soykırımı’nın tanınması gerektiğinin başka bir kanıtı da 2020 yılında 44 gün süren savaştır. O savaşta Azerbaycan Türkiye’nin desteğiyle ve Pakistan’lı para askerlerinin de katılımıyla Ermenilere karşı katliamları sürdürdü.

Daha sonra sunumun baş konuşmacısı Hindistanlı edebiyat eleştirmeni Ashok Vajpei soykırımın anılması gerektiğini vurguladı. Ashok Vajpei, ayrıca tüm Hindistanlı aydınlara Ermeni Soykırımının tanınması için Hindistan Hükümeti’ne başvurmaya çağırdı.

Etkinliğe Ermenistan Büyükelçiliği personeli, Hindistan’da akredite edilmiş birçok büyükelçiliklerin temsilcileri, aydınlar, Delhi üniversitelerinin öğretim görevlileri, öğrenciler, Hindistan’daki Ermeni topluluğu temsilcileri, eğitim, kültür alanında aktif olan insanlar katıldı.





https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/05/Hindistan-da-Ermeni-Soykırımı-Osmanlı-İmparatorluğu/230558