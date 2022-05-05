Ermenistan’da tansiyon yükseliyor: Parlamentoyu basan protestocular tutuklanmaya başladı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocuların eylemleri devam ediyor. Dün Ermenistan Parlamentosu’na baskın yapmaya çalışan eylemciler tutuklanmaya başladı. Tutuklanalar arasında Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı 1982 yılında Kaliforniya’da şehit eden ASALA üyesi Hampig Sasunyan’ın da olduğu öğrenildi.

Ermenistan’da protestocular, 1 Mayıs’tan beri Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ettikleri gösteriler düzenlemeyi sürdürüyor. Muhalefet milletvekilleriyse geçtiğimiz günlerde parlamentoyu terk ederek Başbakan Paşinyan üzerindeki baskıları arttırdı.

Protestocular, başkent Erivan’daki ana caddelere barikat kurduktan sonra Paşinyan’ın konuşma yaptığı sırada Parlamento önünde gösteri düzenleyerek, Başbakan’a karşı memnuniyetsizliklerini ifade etti.

‘NİKOL’SUZ ERMENİSTAN’

Gösteri sırasında çekilen video görüntülerinde, ellerindeki Ermenistan bayraklarını sallayan protestocuların, “Nikol’suz Ermenistan!” ve “Defol” gibi sloganlar attıkları görüldü.

TÜRK KONSOLOSU ŞEHİT EDEN ASALA ÜYESİ DE VAR

Gazeteci Ceyhun Aşirov, sosyal medya hesabından göstericilerin tutuklanmaya başladığını duyurdu. Aşirov yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Dün Ermenistan Parlamentosuna baskın yapmaya çalışan eylemciler #Erivan’da tutuklanmaya başlandı. Tutuklanalar arasında #Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı 1982’de, California’da şehit eden ASALA üyesi Hampig Sasunyan’da var”

Dün Ermenistan Parlamentosuna baskın yapmaya çalışan eylemciler #Erivan'da tutuklanmaya başlandı.



Tutuklanalar arasında #Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de, California'da şehit eden ASALA üyesi Hampig Sasunyan'da var pic.twitter.com/dPqzm9KaJ9 — Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) May 5, 2022

https://www.yenisafak.com/dunya/ermenistanda-tansiyon-yukseliyor-parlamentoyu-basan-protestocular-tutuklanmaya-basladi-3818307