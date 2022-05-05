Ermeni Soykırımı Eğitim Yasa Tasarısını destekleyen ABD kongre üyelerinin sayısı artıyor

ABD Kongresi’nde Ermeni Soykırımı’nın öğretilmesine ilişkin iki parti tarafından sunulan yasa tasarısını destekleyen kongre üyelerinin sayısı artıyor.

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) bildirdiğine göre Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası Tasarısını destekleyen Kongre üyelerinin sayısı 60’a ulaştı.

Ermeni Soykırımı’nın öğretilmesine ilişkin iki partili yasa tasarısı, Kongre’ye ABD Kongre üyeleri Carolyn Malone ve Guus Bilirakis tarafından sunuldu. Tasarının amacı, Ermeni Soykırımı’nın tarihi, dersleri,nedenleri ve mevcut tezahürleri hakkında eğitim programları uygulamak için önümüzdeki beş yıl içinde Kongre Kütüphanesine 10 milyon dolar tahsis etmektir.

Eğitim programları özellikle 1915-1923 tarihlerinde Osmanlı Türkiye tarafından kasıtlı bir şekilde planlanan ve devletin desteğiyle uygulanan Ermenilerin, Rumların, Asurilerin, Suriyelilerin, Keldanilerin, Aramilerin, Marionların ve diğer Hıristiyan azınlıkların katliamlarını, tehcirlerini ve kültürel mirasların imhalarını ele almalıdır.

ERMENİ HABER AJANSI