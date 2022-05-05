Dink Ailesi avukatlarının istinaf başvurusu reddedildi

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara Dink Ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etmişti. Dink Ailesi avukatlarının ve diğer sanıkların başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi , tüm istinaf başvurularını reddetti. Dink Ailesi avukatları şimdi itiraz için Yargıtay’a başvuracak.

Dink Ailesi avukatlarının ve diğer sanıkların istinaf talebini inceleyen mahkeme kararını verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Dink Ailesi avukatlarının ve diğer sanıkların tüm istinaf başvurularını reddetti.

Dink Ailesi avukatları 2021 yılı Mart ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kısa kararını açıklamasından sonra karara itiraz etmişler, kapsamlı bir dilekçeyi ise gerekçeli kararın açıklanmasından sonra vermişlerdi. Hakan Bakırcıoğlu, Bahri Belen ve Hülya Deveci tarafından verilen 19 sayfalık itiraz dilekçesinde avukatlar bazı sanıklar için verilen beraat kararlarına ve soruşturmanın yürütülme şekline itiraz etmiş, kararın bozulmasını talep etmişti.

Dink Ailesi avukatları, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun, Metin Yıldız gibi; haklarında beraat kararı verilen bazı sanıkların TCK 81. ya da 83. madde uyarınca cezalandırılmasını talep etmişti. TCK 83. madde “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, 81. madde ise “kasten öldürme” suçunu düzenliyor. Avukatlar ayrıca Hrant Dink’in öldürülmesine giden süreçte yaşananlar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığını, cinayet öncesindeki linç sürecini örgütleyenler hakkında kovuşturmasızlık kararı verildiğini vurgulamıştı. Avukatlar dilekçelerinde “Somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı açığa çıkarılamamıştır” ifadesine yer vermişti.

İstinaf Mahkemesi bu itirazlar ve diğer sanıkların itirazları açısından başvuruyu reddetti. Mahkeme sadece bazı sanıklar açısından resmi evrakta sahtecilik gibi suçlamalar yönünden kamu davasının yeniden görülmesine karar verdi.

Buna göre,

“Sanıklar Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu yönünden, sanık Mehmet Ali Özkılınç hakkında suçluyu kayırma suçu yönünden, sanıklar Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Onur Karakaya, Ali Fuat Yılmazer hakkında ise Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek suçundan, sanık Ramazan Akyürek hakkında ise Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçları yönünden yapılan istinaf başvurularının incelenmesinde; Sanıklar hakkında delillerin yeniden değerlendirilmesi bakımından CMK’nın 280/1-e maddesi uyarınca kamu davasının yeniden görülmesine, duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına” hükmedildi.

Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının hatalı olduğunu ve hukuka aykırılık içerdiğini, istinaf başvurularının reddinin de hukuka aykırılık içerdiğini belirterek Yargıtay’a başuvuracaklarını söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021 tarihindeki duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamıştı.

Buna göre heyet, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’i “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yılmazer ayrıca “resmi belgeyi yok etme” suçundan 4 yıl 6 ay, sanık Akyürek ise “resme belgeyi yok etme” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, “resme belgede sahtecilik” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale’yi “Anayasa’yı ihlal” ve “kasten öldürmeye yardım” suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırdı.

Tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile hakkında adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz’ü “kasten öldürme” suçundan 25’er yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutuklu sanık Ercan Gün’e FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında “ihmali davranışla öldürme” suçundan beraat, “kamu görevini ihmal” suçundan haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı veren heyet, tutuksuz sanıklar eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

Agos