“Aşka inanıyorum”

Kim Kardashian dördüncü kez evlenmeyi hayal ettiğini ima etti

TV yıldızı Kim Kardashian üç kez evlendi, ancak hala aşka inanıyor, bu yüzden dördüncü kez evlenmeyi umuyor.

“The Kardashians” dizisinin son bölümünün duyurusunda yıldız, bir gün yeniden evlenmeyi umduğunu açıkladı.

“Aşka inanıyorum.

Bu yüzden bir düğün daha yapmayı umuyorum.

Dördüncü kez evleneceğim.

Harika”,- dedi Kim.

TV yıldızının ilk kocası müzik yapımcısı Damon Thomas’dı.

Dört yıl birlikteydiler ve 2004’te ayrıldılar.

Altı yıl sonra, Kardashian basketbolcu Chris Humphries ile evlendi, ancak evliliği bir yıl sürdü.

2012 yılında Kim, Kanye West ile çıkmaya başladı.

Çift, 2014 yılında ilişkilerini resmi olarak kaydettirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu