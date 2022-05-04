‘Paşinyan’sız Ermenistan’ protestoları: Göstericiler başkent Erivan’da ana yollara barikat kurdu

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen hükümet karşıtı protestocular başkent Erivan’da ana yollara barikat kurdu.

Sivil itaatsizlik çağrısı yapan protestocular, Hrazdan Nehri üzerindeki Kiev Köprüsü’nü de bloke ederek “Nikol’suz Ermenistan!” sloganları attı.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs’tan beri Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başladı.

Gösterilerde önceki gün en az 200 protestocu gözaltına alınmıştı.

Paşinyan Kasım 2020’de Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde Ermeni ve Azeri güçleri arasında altı hafta süren çatışmaları sona erdirmek için Rusya aracılığıyla düzenlenen ateşkesi kabul etmişti. Anlaşma, Azerbaycan’a Dağlık Karabağ ve çevresinde önemli toprak kazanımları sağlamıştı.

Paşinyan ateşkesi kabul etmesi üzerine eleştirilere hedef olmuştu.

Paşinyan, daha büyük insani ve toprak kayıplarını önlemek için anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Euronews