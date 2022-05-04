Papa Francis, Rusya – Ukrayna savaşından NATO’yu sorumlu tuttu

Katolik dünyasının ruhani lideri, “NATO’nun, Rusya’nın kapısında havladığını” söyledi

Papa Francis, Rusya – Ukrayna savaşının sorumlusu olarak NATO’yu işaret etti.

Katolik dünyasının ruhani liderinin, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera’a verdiği söyleşi dün yayımlandı.

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85 yaşındaki Papa, “NATO’nun, Rusya’nın kapısında havlamasının” istilaya yol açmış olabileceğini söyledi.

İttifakın yakın ülkelerdeki varlığının Moskova’yı “kışkırttığını” söyleyemeyeceğini ifade eden Papa, bu durumun istilayı “belki de kolaylaştırdığını” savundu.

Papa Francis, “Ukrayna’da çatışmayı meydana getiren diğer devletler” dedi. Ancak herhangi bir devlet ismi vermedi. Papa ayrıca Ukrayna’daki durumu, “Suriye, Yemen ve Irak gibi uluslararası çıkarların körüklediği diğer çatışmalara” benzetti.

“Ukraynalılara silah tedarik etmek doğru mu?” sorusuna cevap veremeyeceğini belirten Papa, şöyle konuştu:

Kesin olan şu ki bu topraklarda silahlar deneniyor. Savaşlar bunun için yapılıyor: Yaptığımız silahları test etmek için.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’le yapacağı toplantıyı, “muğlak” görüleceği gerekçesiyle iptal ettiğini duyuran Papa, bir telefon görüşmesinde Kirill’i, “Putin’in papaz yardımcısı” haline gelmemesini söyleyerek uyardığını ifade etti.

Katoliklerin lideri Putin’le görüşmek istediğini de dile getirdi. Savaşın başlamasından yaklaşık üç hafta sonra Rusya’ya mesaj göndererek Moskova’ya gitme arzusunu ilettiğini açıklayan Papa, şöyle konuştu:

Elbette ki Kremlin liderinden onay gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık. Putin’in şu anda bu görüşmeyi yapmak istememesinden korksam da halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz.

Papa daha önce gündeme gelen Kiev ziyaretiyle alakalı da şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Kiev’e gitmiyorum. Önce Moskova’ya gitmeliyim, önce Putin ile görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka ne yapabilirim? Putin kapıyı açarsa elimden geleni yaparım.

Independent Türkçe, Wall Street Journal, Politico, AA

Derleyen: Uğurcan Yıldız

Independent Turkce