Marilyn’in elbisesi için 7 kilo veren Kim Kardashian, geceyi pizza partisiyle bitirdi

2022 Met Gala’da Marilyn Monroe’nun ikonik elbisesini tercih eden Kim Kardashian, gecenin öne çıkan isimlerinden biriydi. Kırmızı halıda sadece birkaç dakika için 7 kilo veren Kardashian, gece sonrası pizza ve donut partisiyle üç haftanın acısını çıkardı

Kırmızı halıda ünlü isimlerin adeta birbirleriyle yarıştıkları Met Gala‘da dikkat çeken isimlerden biri Kim Kardashian oldu. Kardashian daha gece bitmeden, Met Gala için üç haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti. Marilyn Monroe’nun, eski ABD Başkanı Kennedy için doğum günün kutlu olsun bay Başkan şarkısını söylediği elbiseyi giyen televizyon ünlüsü, davet sonrası düzenlenen partiye katılmadı.

Krista Schlueter / The New York Times

“Üç hafta karbonhidrat tüketmedim”

Sevgilisi Peter Davidson ve arkadaşı La La Anthony ile otele giden yıldız pizza ve donut partisinin tadını çıkardı. Kim, daha kırmızı halıda La La’ya, “Üç haftadır karbonhidrat ve şeker tüketmiyorum. Otele döndüğümde sadece pizza ve donut yiyeceğim” dedi.

Kim Kardashian’ın pizza partisinden yaptığı Instagram paylaşımları

Sadece birkaç dakika giydi

Reality show yıldızı, Instagram’da da, oteldeki karbonhidrat partisinden kareler paylaştı. 41 yaşındaki Kardashian, orijinal elbiseye bir şey olmadığından emin olmak için kırmızı halı sonrası, elbisesini replikasıyla değiştirdi. İçine girmek için uğraştığı elbiseyi sadece birkaç dakika giydi.

Monroe’nun Oscar elbisesinin de replikası var

Kim ayrıca Vogue’a bu gece için başka bir elbise seçeneği daha olduğunu söyledi. Kardashian, bu elbisenin de yine Marilyn’in 1962’de Oscar’da giydiği elbiseye tıpatıp benzeyen bir elbise olduğunu açıkladı. Kim, “Elimde Oscar’da giydiği elbisenin tıpatıp bir kopyası var. Sanırım bunu otel odamdaki pizza partisi için giyebilirim” dedi.

“Elbiseyi korumalar ve eldivenlerle getirdiler”

Kırmızı halıda, elbisenin altmış yıllık olduğunu söyleyen Kim, “Elbiseyi denemeyi düşündüm. Silahlı korumalar ve özel eldivenlerle getirdiler. Ancak bana olmadığı için 7 kilo vermek zorunda kaldım” dedi. Kıyafetin içine girmeyi kafasına koyduğunu söyleyen yıldız, “Üç hafta karbonhidrat ve şeker yemeyerek başardım. Saçlarımı sarıya boyattım” diye konuştu.

Diyetinden bahsetti

Vogue’a da hızlıca zayıflamak için nasıl katı bir diye uyguladığını anlatan Kim, “Günde iki kez sauna kıyafetlerini giyip koşu bandında koştum. Karbonhidratı tamamen kestim ve kendimi aç bırakmadım ama sadece sebze ve protein tükettim” dedi.

(Kaynak: DailyMail)

https://gazeteoksijen.com/moda/marilynin-elbisesi-icin-7-kilo-veren-kim-kardashian-geceyi-pizza-partisiyle-bitirdi-153399