İslam toplumunda ‘kapısı açık cami’ –￼

Durukan Hacioglu

Türkiye’de Hıristiyanlık yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe baksa da, bugün çeşitli zulüm dalgalarından sonra ülkede Hıristiyan yok. Türkiye İzmir Başpiskoposu Martin Kmedek, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki mevcut durum hakkında konuştu, Yardıma Muhtaç Kiliseye.

Slovenya’da doğdu, Başpiskoposun Küçük Korkular Düzeninin bir üyesidir. Lübnan’da yaklaşık 11 yıl görev yaptıktan sonra 2001’den beri Türkiye’de yaşıyor. 2020’de Papa Francis, onu ülkenin batı kesiminde bir başpiskopos olan İzmir başpiskoposu olarak atadı.

Türkiye’de Hristiyanlık zengin bir tarihe sahiptir. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 30’u Hristiyandı. Bugün Türk nüfusunun sadece yüzde 0,2’sinin Hristiyan olduğu tahmin ediliyor. İzmir Piskoposluğu’nda kaç Katolik var?

Piskoposluğumda yaşayan yaklaşık 5.000 Katolik olduğunu tahmin ediyorum. Göçmenlerin ve mültecilerin sayısını sayarsanız daha da fazla olabilir. Ağırlıklı olarak İzmir’in iç illerinde ve diğer büyük şehirlerde yaşıyorlar. Konya, Antalya ve diğer kıyı illerinde cemaatlerimiz var. Coğrafi alan açısından, Başpiskoposumuz çok büyük, yaklaşık 40.000 mil kare. İzmir’e yaklaşık 380 mil uzaklıktaki Konya, uzak kilisemizdir; Güney kesimi yaklaşık 240 mil uzaklıktaki Antalya’dır.

İnancını beyan etmekte özgür müsün?

Bir Fransisken olarak, yaşamın tanıklığının çok önemli olduğunu düşünüyorum, kardeşçe yaşam. Aziz Francis, fırsat doğduğunda bu sözü vaaz etmek gerektiğini söyledi. Bunu örneğin sosyal ağlarda ve belediyenin yeni web sitesinde yapmaya çalışıyoruz.

Aktif ve yaşayan bir kilise olmak için çalışıyoruz. Misyonumuz, kapıları açık bir kilisenin misyonudur. Bu nedenle tüm kiliselerimiz belirli zamanlarda halka açıktır. İbadet bazen yapılır ve her zaman kilisede dinleyicileri selamlayacak ve olabilecek tüm soruları yanıtlayacak biri olacaktır. Mevcut durumda seçtiğimiz müjde yolu budur.

Bir zamanlar laik bir ülke olan Türkiye, şimdi İslami bir rönesans yaşıyor. Hristiyanlara Ayrımcılık Yapılıyor mu? Hristiyanların genel olarak ayrımcılığa uğradığını söyleyemem. Ancak yetkililer ve yönetim organları ile uğraşırken olumsuz olaylar meydana gelir. Katolik Kilisesi tüzel kişilik olarak tanınmamaktadır.

Ancak hayatın bir diyaloğu olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Caritas örgütünü ele alalım: Caritas Kilisesi’nin bir parçası, Başpiskoposlarımızın bir parçası. Her piskoposlukta bir ofisi var. Herkese, Hristiyanlara, Müslümanlara ve tüm güvensizlere yardım ediyorlar. Mahallemizin imamlarıyla da örneğin “Kardeşler Günü”nde buluşuyoruz. Birçok rahip ve ben şehrin belediye başkanıyla tanıştık ve ona Papa’nın ansiklopedisinin Türkçe tercümesi olan bir hediye hediye etme fırsatı bulduk. Fratelli TuttiTüm insanlığı etkileyen çevresel sorunlarla ilgilenir.

Türkiye’de ekümenik diyalog var mı?

Genel olarak, diğer Hıristiyan kiliseleriyle ilişkimiz iyidir. Örneğin, Konstantinopolis Ekümenik Patriği I. Bartholomeos, Focolor hareketi ve İstanbul’un yeni Apostolik Vekili Piskopos Massimiliano Palinuro ile iyi bir ilişkiye sahiptir.

Benzer şekilde, burada İzmir’de Ortodoks Hıristiyanlar ve aynı zamanda Anglikanlar ile çeşitli Hıristiyan bayramlarında bir araya geliyoruz. Ermeni rahipler geçtiğimiz günlerde İzmir’de kendi kiliseleri olmadığı için Katolik St. Polycarp kilisemizde Ermeni ibadetini kutladılar. İncil Cemiyeti için küçük bir kitapçı açmak için İzmir’deki Ermenilerle birlikte çalıştık. Bunlar ekümenik söylemin umut verici işaretleridir.

Türkiye popüler bir tatil destinasyonudur. Türkiye’ye giden Hristiyanların Hristiyan kiliselerine gitmesi ne kadar önemli?

Çok önemli. Turistlere, umudumuzun kaynağının burada yattığını hatırlatmak isterim. Burada milletler arasında ilk kilise kuruldu. Katolik inancını şekillendiren ilk Ekümenik Konseyler bugün Türkiye’de gerçekleşti. Avrupa’nın misyonu, kökeni buradaydı.

Bir Alman rahip, pastoral bakım programımızda bizi destekliyor ve Almanya’nın her yerinden burada yaşayan tüm Katoliklerle ilgileniyor. Turizm sezonu veya yaz aylarında diğer topluluklara hizmet edecek başka bir papaz bulmaktan mutlu olurum. Ama bu da mali bir sorun. Belki Avrupa Piskoposları Konferans Konseyi bize yardım etmeyi düşünür.

– Volcker Nickwohner

https://www.teknolojibulteni.tv/islam-toplumunda-kapisi-acik-cami/