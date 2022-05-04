Geniş Merdiven Moda Sahnesi’nde konser verecek

Müzisyenler Barış Yıldırım ve Murat Mengirkaon’un kurduğu Geniş Merdiven Orkestra, 6 Mayıs’ta Kadıköy Moda Sahnesi’nde, Deniz Gezmişlerin anısına ilk kez bir epik oratoryoya imza atacak.

DUVAR – Müzisyenler Murat Mengirkaon ile Barış Yıldırım’ın kurduğu Geniş Merdiven Orkestra, Deniz Gezmişlerin anısına ilk kez bir epik oratoryoya imza atıyor. ‘Geniş Merdiven’ konserler dizisinin ‘Denizlerce’ başlığını taşıyan ayağı, 6 Mayıs Cuma günü Kadıköy Moda Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak. Sanatçıların Brecht’in “epik tiyatro” ve Theodorakis’in “halk oratoryosu” yaklaşımlarını birleştirerek geliştirdikleri “epik oratoryo” türündeki konser; oyuncu Latif Tiftikçi’nin anlatıcılığıyla gerçekleşecek ve izleyicilerine toplumsal ve tarihsel bir seyirlik sunacak. Bestecilerin kendi şarkılarının yanı sıra, 12 Mart darbesinin ardından birbiri ardınca infaz edilen genç devrimcileri hatırlatacak bestelerin yer aldığı konserde çok kültürlü ve sesli müziğin pek çok örneği bir arada yer alacak.

Murat Mengirkaon’un Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’a adadığı şarkısı ‘Üç Yağmur Damlası’ ve Hrant Dink’i anlatan ‘Kuş Rüyası’; Barış Yıldırım’ın Ulaş Bardakçı’nın anısına yapılan ‘Erkenci Badem Gülü’, Cihan Alptekin’i anlatan şarkısı ‘Oy Cihan Bizum Cihan’ ve İbrahim Kaypakkaya’nın annesinin ağıtına yaptığı özgün bestenin de yer aldığı ‘Denizlerce’ başlıklı epik oratoryo, dinleyicilerini 68 kuşağının ayak izlerinde buluşturacak. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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