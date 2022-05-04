Ermenistan’da tansiyon yükseliyor! İstihbarat servisi duyurdu: Binayı ele geçirmeye çalışacaklar

Ermenistan’da 1 Mayıs’tan itibaren hükümet karşıtı protestolar artıyor. Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi protestocuların üyeler içindeyken parlamento binasını ele geçireceklerine dair istihbarat aldıklarını duyurdu. Yasalara uyan vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, halktan provokasyonlara itibar etmemelerive yasa dışı faaliyetlerde bulunmamaları istendi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), ülkede 1 Mayıs’tan itibaren hükümet karşıtı protestolarını artıran göstericilerin parlamento binasını oturum sırasında ele geçirmeyi planladığına dair güvenilir istihbarat edindiğini iddia etti. Ermenistan’ın resmi ajansı Armenpress, ülkede yaşanan hükümet karşıtı protestolara ilişkin NSS’nin açıklamasına yer verdi.

‘UYGULAMAYA DÖNÜK BİLGİ’ ALINDI

Açıklamada, protestoları düzenleyenlerin, bugünkü parlamento oturumunda provokasyon yaparak ve parlamento binasını ele geçirerek yasa dışı faaliyetlere önayak olacağına dair “uygulamaya dönük bilgi” alındığı öne sürüldü.

UYARI GELDİ

Böylelikle ülkenin iç güvenliğinin istikrarsızlaştırılacağı ve kamu düzeni ile güvenliğin bozulacağı ifade edilen açıklamada, protestoları düzenleyenlere ve protestoculara herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmamaları uyarısı yapıldı. Açıklamada, aksi takdirde tüm sorumluluğun gösterileri organize edenlerde olacağına işaret edildi. Yasalara uyan vatandaşların da uyarıldığı açıklamada, halktan provokasyonlara itibar etmemelerive yasa dışı faaliyetlerde bulunmamaları istendi.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRIR

Emniyet yetkililerinden de yapılan benzer açıklamada, göstericilerin bugün parlamento binasını ele geçirmeye teşebbüs edebileceklerine dair istihbaratları olduğu ileri sürüldü.

ERİVAN’DA KAMYONLA YOLLAR KAPATILDI

Ermenistan Kamu Radyosunun (Public Radio of Armenia) haberine göre, hükümet karşıtı göstericiler kamyonlarla Erivan’daki birçok yolda kontak kapattı.

237 KİŞİ GÖZALTI

Polislerin, olaya müdahalesiyle tüm yollar ulaşıma açıldı. Diğer yandan, Erivan’daki Fransa Meydanı’nda hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Polis, önceki günkü gösterilerde 189, dünkü gösterilerde den 237 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sabah Gazetesi