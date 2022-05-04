Ermenistan’da direniş çadırlarda sürüyor

Ermenistan’da, Başbakan Paşinyan’ı ve hükümeti protesto eden halkın direniş çadırlarındaki mücadelesi polis şiddetine rağmen sürüyor. Hükümet ise ABD ile ilişkileri güçlendirmek için nükleer anlaşma imzaladı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da hükümetin istifasını isteyen eylemciler, kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bıraktı. Yüzlerce kişi, hükümet binası önünde toplanarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı protesto etti. “Paşinyan istifa” sloganları atan eylemcilere polis, müdahale etti. Eylemcileri darbeden polis, dün de yaklaşık 70 kişiyi gözaltına aldı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın oğlu Levon Koçaryan da polis tarafından gözaltına alındığını belirtti. 25 Nisan’dan bu yana devam eden protestolarda gözaltına alınanların sayısı 250’ye dayandı. Erivan’daki caddeleri ve ülkenin ana otoyollarını kapatan eylemciler, bu geceyi de çadırda geçirmeyi planlıyor.

RUSYA’YI KIZDIRACAK NÜKLEER ADIM Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ‘Stratejik Sivil Nükleer İş birliği’ (MOU) anlaşması imzaladı. Rusya’yı kızdıracak adım sonrası Blinken yaptığı açıklamada, “Bu toplantıların büyük bir amacı, ABD ve Ermenistan arasında işbirliğini ve işbirliği alanlarını sürdürmek için ilişkilerimizi derinleştirebileceğimiz stratejik diyaloğu başlatmaktır. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Blinken, ABD ve Ermenistan arasında MOU’nun imzalaması hakkında, “Bu, ABD ve Ermenistan’a yeni işbirliği yolları açmaktadır. Aramızdaki ikili ilişkiyi de güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

BirGün Gazetesi