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Ermenistan vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısı 3 kat arttı

2022-05-04

Ermenistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, bir önceki yıla göre Ermenistan vatandaşlığı almak isteyenlerin sayısı neredeyse 3 kat arttığını belirtti.

Fidanyan’a göre 2021’de Ermenistan vatandaşlığı için 8591 kişi başvurdu, ilk çeyrekte 1611 başvuru yapıldı.

1 Ocak-20 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında 1898 başvuru alındı. 24 Şubat-20 Nisan tarihleri ​​arasında ise 941 başvuru alındı.

2022 yılının İlk çeyreğinde, Polis 3206 başvuru aldı, sadece 1 Ocak – 20 Nisan tarihleri zarfında 4696, 24 Şubat – 20 Nisan tarihlerinde ise 3278 başvuru aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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