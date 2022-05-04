Ermenistan vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısı 3 kat arttı

Ermenistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, bir önceki yıla göre Ermenistan vatandaşlığı almak isteyenlerin sayısı neredeyse 3 kat arttığını belirtti.
Fidanyan’a göre 2021’de Ermenistan vatandaşlığı için 8591 kişi başvurdu, ilk çeyrekte 1611 başvuru yapıldı.
1 Ocak-20 Nisan 2021 tarihleri arasında 1898 başvuru alındı. 24 Şubat-20 Nisan tarihleri arasında ise 941 başvuru alındı.
2022 yılının İlk çeyreğinde, Polis 3206 başvuru aldı, sadece 1 Ocak – 20 Nisan tarihleri zarfında 4696, 24 Şubat – 20 Nisan tarihlerinde ise 3278 başvuru aldı.
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