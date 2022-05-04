Ermeniı Soykırmı’nı konu alan “Aurora’nın Şafağı” filminin uluslararası prömiyeri ANNECY’de gerçekleşecek

Animasyon belgeseli “Aurora’nın Şafağı”ın uluslararası prömiyeri dünyanın en ünlü animasyon festivali ANNECY’de yapılacak. Bars Media’nın haberine göre, “Aurora’nın Şafağı” uzun metrajlı filmlerin yarışma programı için seçildi.

Bars Media’dan yapılan açıklamada, “Filmin Ermeni katliamları hakkında bilginin yayılmasına büyük bir katkı sağlayacağını ve filmden elde edilen gelirin çoğunun Ermeni yetimleri kurtarmak için kullanılacağını anladığından dolayı Soykırımdan sonra özverili bir şekilde kendi acısını artık Hollywood sessiz filminde yeniden yaşamayı seçen Aurora Mardiganyan’ın kahramanlık hikayesini yedi yıllık bir çalışmanın ardından nihayet dünyaya sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Filmin senayrosunun yazarı ve yönetmeni İnna Sahakyan’dır.

Filmi nitelendiren Ermenistan Sinemacılar Birliği’nden, “Bu film, Ermeni halkının tarihinin en trajik sayfası olan Ermeni Soykırımı’nın acısını taşıyan Aurora Mardiganyan’ın kahramanlık hikayesini en modern sinema diliyle dünyaya sunacak eşsiz filmlerden biridir” açıklamasını yapıtlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/04/Ermeniı-Soykırmı-Aurora’nın-Şafağı-ANNECY/230483