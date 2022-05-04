Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi yedi yıl sonra ibadete açılıyor

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında büyük hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yedi yıl aradan sonra ibadete açılıyor. Kilisenin resmi açılışı 7 Mayıs’ta yapılacak, 8 Mayıs’ta ise ilk ayin düzenlenecek. Kilisenin restorasyonu Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlendi.

Hatırlanacağı üzere Ortadoğu’nun en büyük kiliselerinden biri olarak kabul edilen Surp Giragos’un Ermeni Soykırımı’nın ardından 2011 yılında restore edilerek yeniden açıldı.

Kilisenin daimi bir ruhani olmamasına rağmen, Diyarbakır Ermenilerinin yeniden uyanmalarında ve buradaki Ermeni cemaatinin yeniden örgütlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu