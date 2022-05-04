Dışişleri: Normalleşme süreci önkoşulsuz olarak sürdürülecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan-Türkiye özel temsilcileri arasında Viyana’da gerçekleşen 3. görüşme ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“3 Mayıs’ta Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin özel temsilcileri, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç üçüncü toplantılarını Viyana’da gerçekleştirdi.

Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir.

Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır.

Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır.”

Ermenistan Kamu Radyosu