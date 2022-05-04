“Dersim adını iade edin, Seyit Rıza’nın mezar yerini açıklayın”

Dersim’de 1937-38’de yapılan katliamların soykırım olduğunu vurgulayan İnsan Hakları Derneği, “soykırımla yüzleşilmesi gerektiğini” ifade etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Dersim Soykırımının 85. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Dersim’de 1937-38’de yapılan katliamların soykırım olduğunu vurgulayan İnsan Hakları Derneği, “soykırımla yüzleşilmesi gerektiğini” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Başbakanlığı döneminde Dersim katliamı ile ilgili dilediği özrü hatırlatan İHD, şöyle dedi: “Devletin Dersim’le yüzleşmesi için öncelikle TBMM bünyesinde ‘Dersim İçin Hakikat Komisyonu’ kurulmasını, komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra komisyonun önerileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak soykırımın tanınması, özür dilenmesi ve onarıcı adalet çözümleri üzerinde durulması gerekmektedir.”

İHD taleplerini ise şöyle sıraladı:

*Dersim adının iade edilmesini,

*Dersim tertelesinde idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iade edilerek, mezar yerlerinin açıklanmasını, diğer toplu mezarları usulüne uygun olarak açılmasını,

*Yapılan askeri operasyonlar sonucu katledilmeyip sağ olarak yakalanan kız çocuklarının akıbetinin açıklanarak aileleri ile buluşturulmasının sağlanmasını,

*Dersim’in insansızlaştırılma politikasından vazgeçilerek halen yapımı süren HES ve diğer barajların iptal edilerek doğal ve kültürel tahribata son verilmesini,

*Dersim’deki doğal ve kültürel inanç merkezlerinin muhafaza altına alınarak Dersim halkının yerel temsilcilerine (Dersim Belediyesi gibi) devrinin sağlanmasını, talep ediyoruz.

38 Belgeseli (Türkçe Altyazılı | Streaming Copy) from Surela Film on Vimeo.

Yönetmen Çayan Demirel’in hazırladığı 2006 yapımı “Dersim 38” adlı belgesel film.

“Dersim’in Kayıp Kızları” Yönetmen Nezahat Doğan tarafından hazırlandı. Belgesel film, iki öyküden oluşuyor. Öykülerden biri; amca torunları iki kız çocuğunun Dersim Soykırımını nasıl yaşadıklarını, nasıl kaybolduklarını, askerlerce nerelere ve nasıl götürüldüklerini içeriyor.

Diğer öykü ise; biri 6-7, diğeri 7-8 yaşlarında “evlatlık” götürülen fakat bu güne kadar bulunamayan Şemsi ile Sakine isimli iki amca çocuğunun hikayesini ve ailelerinin bu çocukları arama süreçlerini içeriyor.

(RT)

bianet