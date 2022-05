Bu Ermenistan’a Şaşırıyorum

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Rufat GÜREL

Sen koskoca Osmanlı İmparatorluğunun en gözde, en eğitimli, en refah, en zengin, en rahat yaşayan vatandaşı ol, bir elin yağda bir elin balda, Osmanlı İmparatorluğunun hariciye, ticaret, sağlık, hazine, sermaye, sanat, sarraflık gibi geliri yüksek en iyi mesleklerine sahip ol. Ülkenin her tarafına dağıl. Devletin en yüksek makamlarına kadar yükselebil. Eğitimde en iyi okulların olsun, dinini inancını serbestçe yaşayabil, sana duyulan bu güven ve itimattan sana “Milleti Sadık’a” desinler, bu milletin asil sahipleri Türk milleti ayağında çarık, yarı aç yarı tok 10 cephede vatan savunması için yediden yetmişe büyük emperyalist güçlerle kurtlar sofrasında ölüm kalım savaşı versin. Arabistan’ın kızgın çöllerinde, Sarıkamış’ta, Çanakkale’de vatan evlatları vatan uğrunda toprağa düşsün, Ortaokullara kadar eğitim ve irfan ordumuz cepheye gitsin, okullar mezun veremesin, Ruslar Erzincan’a kadar gelsin. Eğer 1917 Bolşevik ihtilali olmasaydı Allah korusun korkunç şeyler olurdu. Rusları ihtilal durdurdu. Senin milletin bu kara günlerde ilken sen ekmeğini yediğin en has vatandaşı olduğun, bin yıl beraber yaşadığın Türk kardeşlerine Osmanlı devletine ihanet et.



Taşnak, Hınçak ve onlarca sözde cemiyetleri kanaryaları korumak için mi kurdunuz? O misyoner okullarındaki ve kiliselerdeki onca orduyu donatacak silahları tavşan avına çıkmak için mi hazırladınız? Cephe gerisinde onca silahlı Ermeni Çeteleri keklik avına mı çıkmıştı? Rus Kafkas ordusunda Gönüllü Ermeni intikam tugayları, işgalci Fransız ordusunda paralı Ermeni Lejyonerleri ki sayı 200 bin kişi ne maksadınız vardı? Ya işlenen onlarca siyasi cinayetler, köy baskınları, Van, Bitlis ve Muş’ta hükümet binasına o bayrakları niye astınız? Van’da, Akdamar adasında, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve daha bir çok yerde o masum insanları öldürerek nüfus planlaması mı yapıyordunuz? Bab-ı Ali, Osmanlı bankası baskınları, Sultan II.Abdulhamit’e suikast neyin nesiydi? İki sadrazam ( Başbakanımızı) Cubitiler mi şehit etti? Kaymakam ve Valilerimiz kimin yalan ve iftirası ile asıldı? 40 diplomatımızı ASAL’a değilde uzaylılar mı şehit ettiler?



Iğdır’da sözde kendi toprağınız ve vatandaşınız kabul ettiğiniz Oba, Gedikli, Hakmehmet, Çarıkçı, Koçkıran, Küllük ve daha nice köyde o toplu katliamları Apaçiler mi yaptı? 1905-1807 Azerbaycan olayları, 31 Mart 1918 Bakü, Nahçivan, Zengezur, Gence, Salyan, Revan ve bir çok Azerbaycan şehrinde o katliam ve soykırımları niye yaptınız? Anadolu’da uyguladığınız terör deneyiminizi silahlı gücü olmayan savunmasız Azerbaycan topraklarında neden denediniz? Batı Azerbaycan Revan Türk Hanlığında % 82 Azerbaycan Türk’ü yaşıyordu buharlaştılar mı? Kurulduğunuz o 29.743 km2 toprak kadim Azerbaycan Türk’ü toprağıdır biliyor musunuz? 1948-1952 yıllarında burada yaşayan Azerbaycan Türklerini niye gönderdiniz? Azerbaycan’ın zor bir anından istifade edip Rusların desteği ile Karabağ soykırım ve işgalini niçin yaptınız? Neden komşularınız Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymuyorsunuz?



Bakın Ermeniler açın kullağınızı iyi dinleyin. Siz şimdiye kadar en rahat dönemi Türklerle yaşadınız. Türkler isteseydi Selçuklu ve Osmanlı döneminde sizleri yok ederdi. Türk milleti barışsever, hoş görülü ve af edicidir. Bu yolunuz yol değil. Gelin zararın neresinden dönseniz kardır. Haksız olan sizsiniz.Yaşadığınız ekmeğini yiyip suyunu içtiğiniz Osmanlı devletine ihanet ettiniz. Emperyalizminin taşeronluğunu, Uşaklığını yaptınız. 106 yıldır kendi uydurduğunuz yalana kendiniz inandınız. Sözde Ermeni soykırım yalanı gözünüzü kör, kulağınızı sağır etmiş. Aklınızla değil duygularınızla hareket ediyorsunuz.



Ermenistan küçük ve yoksul bir ülke. Gençler ülkeyi terk ediyor. Dünyaya kapalı komşularınızla sorun yaşıyorsunuz. Ülke aç, yoksul ve perişan. 100 bin vatandaşınız Türkiye 35 bin vatandaşınız Azerbaycan’a gitmiş. Son Karabağ savaşı ile de daha da perişan duruma düştünüz. Artık Azerbaycan o eski Azerbaycan değil. Çok güçlü ve milli ordusunu kurdu. Ermeniler sanatkar ve aklını kullanırsa Çalışkan bir millet. Geçmişle yaşanmaz geleceğe bakın. İnan’ın siz ne o sizi kendi şahsi emelleri için kullanan büyük emperyalist güçlerin, ne de tuzu kuru züppe Diyasporanın umudundasınız. Türkiye 7 milyona yakın mülteci besliyor. 80 milyar dolar Suriyelilere harcadık. Sizi gerçekten sevseydiler sizin bu duruma düşmenize müsade etmezlerdi. Ermenistan’ın milli hasılası 12 miliyar dolar. Bu para Ermeni Diyasporası veya sizi kullanan büyük emperyalist güçler için bir çerez parası bile değil. Ruslar, Fransızlar, ABD sizi kullanıyor. Anadolu’da kullandılar, Kafkasya’da kullandılar. Son Karabağ savaşında kıllarını kıpırdatmadılar. Zaten imkanlarınız kısıtlı nüfusunuz az. Niye savaşla evlatlarınızı ve kaynaklarınızı tüketiyorsunuz? Değer mi zengin diaspora veya emperyalist güçler için?



Gelin emperyalistler ile tuzu kuru diaspora zenginleri ile aranıza mesafe koyun. Geçmişte her iki tarafta bizlerden kaynaklanmayan acılar yaşadık. Kan kanla yıkanmaz kan, su ve sabunla yıkanır. Acılarımızdan büyük dersler çıkaralım. En kötü barış en iyi savaştan iyidir. Barışın, kardeşliğin Türkülerini beraber söyleyelim. O eski nükleer tesis halkınıza ve halkımıza kanser yapıp, topraklarımızı zehirliyor. Allah korusun bir doğa olayı, ve başka bir şey olursa, bölge için felaket olur. Barış olursa huzur ve refah gelir. Sınırlar açılır, serbest dolaşım olur. Halklarımız bir birini tanıyıp kaynaşır. Allah aşkına ABD’nin, Fransa veya Rusya’nın umrunda bile değilsiniz. Zengin Ermeni diasporası fitresini verse ihya olursunuz. Bunlar sizi bir asırdan fazladır kandırdılar. Bir asır daha kandırmasınlar. Acıyı, sıkıntıyı ve bedeli yaşayan ve ödeyen sizler, insiyatifi alın. Sözünüz kendinizde olursa, Türklerle daha kolay uzlaşacaksınız. Gelin, barışın ve kardeşliğin gölgesinde, Aras nehrine bakarak, Sarı gelin türküsünü dinleyip, dostluk kahvemizi içelim. Körpe beyinlere düşmanlığı değil, Adile Teyzeden “Kuzucuklarına barış ve kardeşlik masalları” dinletelim.



http://www.guvengazetesi.com.tr/yazarlar/rufat-gurel/bu-ermenistan-a-sasiriyorum/71/