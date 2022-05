Türkiye-Ermenistan arasında 3’üncü normalleşme toplantısı – DW – 03.05.2022

Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecinin 3’üncü toplantısı bugün Viyana’da yapılacak. Toplantıda normalleşme süreci özel temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3’üncü görüşmesinin, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 3’üncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Normalleşme süreci

Türkiye ve Ermenistan 2021’in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Türkiye eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı özel temsilci olarak atamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başladı, ayrıca Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri 24 Şubat’ta Viyana’da yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

İlk değil

Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerini normalleştirmek için aslında daha önce de iki kez girişimde bulunmuştu. İlk normalleşme ve diplomatik ilişkilerin tesisi girişimi, 1990’ların başında eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanması sonrası gündeme geldi. Fakat 1993’te Karabağ topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle süreç sekte uğradı. İki ülke arasındaki sınır kapatıldı; kara, demir ve hava yolu bağlantıları kesildi.

İkinci kez 2009 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde bir araya gelen Türkiye ve Ermenistan temsilcileri “eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı” ilkelerini tanıyarak ilişkileri normalleştirme doğrultusunda ikili bir protokol imzaladı. Ancak bu protokoller iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmadı.

Türkiye ile Ermenistan arasında 1993 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.

DHA,DW/BÖ,TY

Deutsche Welle