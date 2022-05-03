Son dakika | Hitler krizi büyüyor! Rusya’nın yaptığı İsrail açıklamaları ipleri daha da gerecek

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, dün, Rusya Dışileri Bakanı Lavrov’un yaptığı Hitler açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Hitler’in bir ‘Yahudi’ olduğu iddialarının üstüne İsrail, Lavrov’un bu açıklamalarını sert bir dille kınadı. İplerin gergin olduğu bu durumda ise Moskova yönetiminden bir son dakika açıklaması geldi. İsrail’in Ukrayna’daki neo-Nazileri desteklediğini iddia eden açıklama, İsrail ve Rusya arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor.

Son dakika haberleri: Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Adolf Hitler’le ilgili yaptığı ‘Yahudi’ açıklamaları gündeme oturdu. İsrail başta olmak üzere uluslararası alanda Rusya’ya kınama gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, İsrail’in Ukrayna’daki neo-Nazileri desteklediği ifade edildilerek, israil Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in yorumlarının ‘tarih karşıtı’ olduğu söylendi.

ZELENSKİY’E DE TAŞ ATILDI

Bunun dışında Rusya, Zelenskiy’nin Yahudi kökenli neo-Nazileri engellemediği ifade edilerek “Günlük yaşamda ve siyasette antisemitzm durdurulmuyor ve tam tersine Ukrayna’da besleniyor” denildi.

LAVROV’DAN OLAY YARATAN SÖZLER

Dün akşam Bakan Lavrov, televizyon programına verdiği demeçte Nazi Lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi’ sözlerine yer ver verdi.

‘AFFEDİLEMEZ’

Ortalğı ayağa kaldıran bu ifadeler sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı Lavrov’u konadı ve Rusya’nın İsrail Büyükelçisi’nden açıklama talep etti. İsrail, Lavrov’un bu ifadelerini ‘affedilemez’ olarak nitelendirdi.

Sabah Gazetesi