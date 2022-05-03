Özel temsilciler üçüncü kez görüşüyor

Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecinde atanan özel temsilciler üçüncü görüşmelerini bugün Viyana’da gerçekleştirecek.

Türkiye ve Ermenistan 2021’in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı. Türkiye eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı özel temsilci olarak atamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldi. İkinci görüşme ise 24 Şubat’ta Viyana’da gerçekleşti.

Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da 11-13 Mart’ta Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

Özel temsilcilerin görüşmeleri sonrası iki taraftan da aynı açıklamalar yapıldı ve görüşmelerin normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak ilerlediği belirtildi.

Agos