“Miss BDT 2022”

“Miss BDT 2022” uluslararası güzellik yarışmasının son turu, Haziran ayında Erivan’da yapılacak

“Miss BDT 2022” uluslararası güzellik yarışmasının son turu bu yıl 15 Haziran’da yapılacak.

Yarışmanın organizatörleri, BDT üye ülkelerinden ve bir dizi Doğu Avrupa ülkesinden (toplam 19 ülke) 18-25 yaş arası 25-30 güzelin yarışmalara katılmak için Ermenistan’a geleceğini bildiriyor.

“Adaylar, 3 Haziran’da yarışmanın 4 farklı etabında bir performans sergilemek için Ermenistan’a gelecek.

Rusya’dan davet edilen sahne konuşması ustası, psikolog, oyunculuk uzmanı, koreograf, ve sahne duruşu uzmanları, adaylarla çalışacak.

BDT ve diğer ülkelerdeki profesyonellerden oluşan bir jüri en iyilerini seçecek”,- denmektedir açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu