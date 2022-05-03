Medeniyetler şehri Mardin ve Diyarbakır turizmde bayram bereketi yaşıyor

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, “Kentte ciddi manada turist akını görmekteyiz. Otellerimizde rezervasyon yüzde 100’e yaklaşmak üzere. Avrupa ülkelerinden ciddi rezervasyonlar almış bulunmaktayız.” dedi.

Aziz Aslan, Halil İbrahim Sincar

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin’de Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan kadim kentler, bayramda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda kişi, bayramda rotasını Diyarbakır ve Mardin’e çevirdi.

Kovid-19 tedbirlerinde sağlanan normalleşmeyle hareketliliğin yaşandığı tarihi kentlerde bayram dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Diyarbakır’daki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin’deki tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

“12 bin yıllık tarih burada tüm misafirlerini bekliyor”

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, bayram tatilini fırsat bilen turistlerin, kentin tarihi mekanlarını gezdiğini söyledi.

Kaya, “Kentte ciddi manada turist akını görmekteyiz. Diyarbakır’da şu anda otellerimizde rezervasyon yüzde 100’e yaklaşmak üzere. Kent açık hava müzesi gibi. 12 bin yıllık tarih burada tüm misafirlerini bekliyor.” dedi.

Salgın sürecinde yerli ve yabancı turist sayısının ciddi oranda düştüğünü hatırlatan Kaya, salgının etkisinin azalmasıyla, geçen yılın ilk çeyreğinde 102 bin yerli turist ağırlayan kentte bu senenin aynı döneminde sayının 129 bin 700’e çıktığını aktardı.

Geçen sene salgın şartlarına rağmen kente 3 bin 200 yabancı turist geldiğini anlatan Kaya, bu yıl ise şimdiden turist sayısının 9 bin 300’ü geçtiğini bildirdi.

Kaya, şunları kaydetti:

“Bu yılın ikinci çeyreğinde öngördüğümüz yerli 400 bin, yabancı ise en az 70 bin turist. Mayısta diğer aylara oranla hareketli günler bekliyoruz. Çünkü bu ayda kültür turlarının sayısının ciddi manada arttığını görüyoruz. Yabancı turistlerin de pandeminin etkisinden kurtulma sayesinde rezervasyon yaptıklarını görüyoruz. Almanya ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi rezervasyonlar almış bulunmaktayız. Diyarbakır’da misafirlerimizi ağırlamaktan heyecan duymaktayız. Lütfen 12 bin yıllık kadim şehri görün.”

Amerika’dan kenti ziyarete geldi

Amerika’dan gelen Heather Caveney, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’ı ziyaret ettiğini söyledi.

GAP turu kapsamında geldiği kenti 2 gündür gezdiğini anlatan Caveney, “Planlanmış gezilerimiz var. Şu ana kadar gördüklerim mükemmel. Özellikle Diyarbakır’da tarif edemeyeceğim hisler içerisindeyim. İçimdeki duygunun ‘Mutlaka bir gün yine buralara geleceksin.’ dediğini hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Samsun’dan ailesi ve arkadaşlarıyla gelen Filiz Adıbelli ise Diyarbakır’ın kültürel zenginliğiyle çok güzel bir şehir olduğunu belirtti.

Adıbelli, “Çok memnun kaldık. İlk kez geliyorum. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum. İnsanlar o kadar iyi ve hürmetli ki… Kültürel anlamda çok zengin bir memleket. Her şeyini çok beğendik. Arkadaşlarıma ‘Buraya yerleşebilirim.’ dedim. O kadar beğendim.” şeklinde konuştu.

Erdoğan Bayrak da Samsun’dan ailesiyle bayram tatilini geçirmek için Diyarbakır’a geldiğini söyledi.

“Medeniyetler şehri Diyarbakır bizi şaşırttı. İnsanların bize yaklaşımı ve ilgisi gayet güzel. Memnun kaldık.” diyen Bayrak, herkese Diyarbakır’ı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl turistlerin yoğun şekilde kenti görmeye geldiğini belirtti.

Demirtaş, “Şu an doluluk oranının yüzde 100 olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Esnafımız durumdan çok memnun. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız.” dedi.

Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar da 15 yıldır bu sektörde olduklarını dile getirdi.

Bu bayram çok güzel bir yoğunluk yaşandığını kaydeden Sincar, “Çifte bayram kutluyoruz. Mardin’de turizm açısından ilk kez bu kadar yoğun günler yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Burada olduğumuz için çok mutluyuz”

Bayram tatilini Mardin’de geçirmek için Mersin’den gelen Ali Özkan, tarihi şehirden çok etkilendiğini anlatarak, “Mardin çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Her yeri birbirinden güzel.” diye konuştu.

Gamze Zeybek ise Adana’dan turla çok merak ettikleri Mardin’e geldiklerini belirterek, “Çok beğendim, tekrar gelmek isterim. Tarih kokan bir yer. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tarihi yerleri görmek, hissetmek çok güzel. İyi ki gelmişiz. Herkesin gelip görmesi gerekir.” dedi.

İstanbul’dan gelen Sena Nur da Güneydoğu turu kapsamında geldikleri Mardin’in hem göze hem de gönüllere hitap ettiğini, geziden çok memnun kaldıklarını kaydetti.

AA