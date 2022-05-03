İsrail- Rusya arasında Lavrov gerginliği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i hedef alırken söylediği “Hitler de Yahudi kanı taşıyordu” sözü İsrail ile Rusya arasında gerginlik yarattı.

Sergey Lavrov söz konusu ifadeleri, Pazar günü İtalyan TV programı Zona Bianca’ya verdiği röportajda sarf etti.

Röportajda Lavrov’a Rusya’nın Ukrayna’yı işgal gerekçesi olarak öne sürdüğü “Ülkeyi Nazilerden arındırmak” söyleminin nasıl mümkün olabileceği soruldu.

Rus bakan bu soruya, “Yanılıyor olabilirim ama Hitler’in de Yahudi kökleri vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Yahudi olması kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. En büyük Yahudi karşıtlarının, yine Yahudiler olduğu söylenir” diye yanıt verdi.

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ifadeleri üzerine Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sözleri “feci” olarak nitelendirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerini “affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata” şeklinde tanımladı. Lapid, Rusya’dan özür beklediklerini belirtti.

Lapid, Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi’nin İsrail Dışişleri Bakanlığına “kolay geçmeyecek bir görüşme için çağrılacağını” söyledi.

İsrail’in Rusya ile koordinasyon halinde Suriye’deki askeri eylem özgürlüğünü kaybetme endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Lapid, “ulusal güvenlik hesaplamaları yaptıklarını” ancak “bazen çıkarlar değil değerlere bağlı kararlar almaları gerektiğini” ifade etti.

Agos