Güvenli sınır güvenli Türkiye

BETÜL USTA Türkiye, tüm terörist oluşumlara karşı terörle mücadelesini sürdürüyor. FETÖ’den PKK’ya DHKP-C’den, El Kaide’ye, DEAŞ’tan ASALA’ya kadar terör örgütleriyle somut şekilde mücadele eden Türkiye, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarında ön planda yer alarak, etkin terörle mücadele mekanizmalarının oluşturulması için uluslararası platformlarda çaba gösteriyor. Yabancı terörist savaşçı (YTS) sorununa karşı önemli tedbirler hayata geçirilirken, havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan Risk Analiz Grupları tarafından Şubat 2016’dan bu yana 7 bin 500 yabancı kontrol edildi, 5 bin 734 yabancı mülakata alındı ve bunlardan bin 745’inin Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Güvenlik güçlerinin son dönemde yürüttüğü operasyonlar çerçevesinde DEAŞ ile ilişkileri nedeniyle yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 civarında kişi gözaltına alındı. Yalnızca komşu ülkeler olan Irak ve Suriye’deki DEAŞ unsurları içerisinde 100’ü aşkın ülkeden 25 bin civarında yabancı terörist savaşçı bulunuyor. Sabah Gazetesi