Fransız milletvekiller Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

3 Mayıs’ta Ermenistan’da bulunan Fransa Senatosu’nun Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Gilbert-Luc Devinaz’ın başkanlığındaki heyet Ermenistan Parlamentosu’nun Ermenistan-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Vladimir Vardanyan’ın eşliğinde Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti.

Ermenistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklamaya göre Fransız milletvekilleri, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ebedi ateşe çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Heyet üyeleri, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nü ziyaret ederek, Medz Yeğern’i (Büyük Felaket) kanıtlayan belgelerle tanıştılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/03/Ermeni-Soykırımı/230402