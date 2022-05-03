Fransa’da 50’den fazla dernekten “Gezi tutukluları”na adalet çağrısı

Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi (ACORT), “Gezi davasındaki siyasi kararı kınıyoruz ve tüm tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” diye seslendi.

Gezi Davası kapsamında verilen kararlara Fransa’dan da tepki geldi.

Fransa’da yaşayan Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi (ACORT) derneğinin öncülüğünde 50’den fazla Fransız sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi parti bu kararı kınadıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ilan eden bir basın açıklaması imzaladı.

Bu örgütlerin arasında sol partilerin hemen hemen hepsi (Boyun Eğmeyen Fransa, Yeşiller, Fransız Komünist Partisi ve diğerleri), Fransa’nın en büyük sendikası CGT, Insan hakları dernekleri (Ligue des Droits de l’Homme, MRAP), göçmen asıllı dernekler, Fransa’daki Barış İçin Akademisyenler ve birçok kitlesel örgüt bulunuyor (ATTAC, SOS Racisme).

“Karar siyasidir, kınıyoruz”

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye adaleti, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü verdiği kararla Türkiye’nin Hukuk devletinden ayrıldığını teyit etti.

“Adına ‘ Gezi ‘ denilen davanın sonunda, birçok sivil toplum kuruluşuna destek veren iş insanı Osman Kavala, ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala, Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin karşı kararına ve AİHM kararlarına rağmen 4 yıldır tutuklu yargılanmaktaydı.

“Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Bu insanlar 2013 yılında tüm ülkede başgösteren protestolar zamanında kurulan Taksim Dayanışma Platformu’nun sözcüleri. Bu platform, Gezi Parkı’nı yıkma planına karşı çıkan mimarlar, mühendisler, avukatlar, sanatçılar, gazeteciler, doktorlar, sendikalar, çeşitli dernekler, siyasi partiler ve meslek kuruluşlarını bir araya getirdi. Daha önce aynı suçlamalardan iki kere beraat etmişlerdi, buna rağmen ağır ceza mahkemesi savcıları önceki beraatlerin ardından tekrar açılan bu davaya yeni kanıt sunmaya tenezzül bile etmedi.

“Dahası, mahkemeye alelacele atanan üç yargıçtan birisi Erdoğan’ın partisi AKP’de milletvekili aday adayı idi.

“Bu karar, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sona erdiğini teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Osman Kavala’ya, diğer yargılananlara, ailelerine ve Türkiye’de adalete ve insan haklarının önemine inanlara yıkıcı bir darbe indirmekte dir .

“Bu karar, 2023’te yapılması planlanan genel seçimler öncesi gözdağı ve baskı politikasının yoğunlaştığı bir dönemde verildi:

“Son haftalarda, milletvekili Garo Paylan, her 24 Nisan’da olduğu gibi Ermeni Soykırımın tanınması için meclise bir yasa tasarısı sundu ve “hain” suçlamasına maruz kaldı. Bu yıl tüm soykırım anma törenleri yasaklandı. Aynı esnada, Kürt bölgelerine yönelik “Pençe Kaplan” adı verilen bir askeri operasyon başlatıldı.

“Biz, bu metne imza atan kuruluşlar, bu siyasi kararı kınıyor ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

“Fransız hükümetinden ve Avrupalı liderlerden Türk muadillerine ulaşıp rejimin hukuksuz uygulamalarını protesto etmelerini istiyoruz. Türkiye’nin otoriterliğe direnen tüm ilerici güçlerine kayıtsız desteğimizi ve bu sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Yaşasın uluslararası dayanışma !”

İmzacı dernekler

Assemblée Citoyenne des Originaires de “Turquie (L’ACORT)

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)

Assemblée Européenne des Citoyens ( AEC- HCA-France)

Association France-Kurdistan

Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT)

Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)

Association de Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association des Marocains de France ( AMF)

Association des Tunisiens en France ( ATF)

Association Hassan Saadaoui pour la Démocratie et l’Egalité

Association Nachaz-Dissonances Tunisie

Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC France)

Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles

Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM)

Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat civique

ATDVU

Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM/IPAM )

Collectif Soumoud – Tunisie

Comité pour le Respect des libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA)

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Femmes Plurielles

Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP )

Ligue des droits de l’Homme (LDH)

Memorial 98

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)

Mouvement des femmes kurdes à Toulouse

Organisation contre la torture en Tunisie

Réseau Euromed France (REF )

Solidarité avec les Universitaires pour la Paix et Défense des Droits Humains en Turquie (SUP-DDHT) SOS Racisme

Syndicat national autonome du personnel de l’administration public en Algérie (SNAPAP)

Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF)

Union des Travailleurs Immigres Tunisiens (UTIT)

Confédération Générale du Travail ( CGT)

Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

Union syndicale Solidaires

Ensemble! (Mouvement pour une Alternative de Gauche, Écologiste et Solidaire) Europe Ecologie Les Verts (EELV)

Génération·s

La France Insoumise

Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)

Parti communiste français (PCF)

Parti Socialiste Paris 10e

Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS )

(EMK)

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