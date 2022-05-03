Ermenistan Türkiye ile sınırların yeniden tespit edilmesine karşıdır

Ermenistan Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Eduard Aghajanyan Türkiye’nin kısa vadede adım atmaya hazır olduğunu görmediklerini ifade etti․

Aghajanyan, yaptığı yorumda “Türk tarafı somut adımlar konusunda olumlu bir sinyal vermedi” dedi.

Türkiyenin amacı nedir, acaba zaman mı kazanmak istiyor sorusuna cevaben Aghajanyan Türkiye’nin bu diyalog içinde yer almayı istediğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ermenistan ile Türkiye arasındaki devlet sınırıın yenidnen tespi edilmesine dair açıklamalara değinen Aghajanyan Ermeni tarafı için bunun kabul edilemez olduğunu ve kesinlikle böyle bir ihtimalin reddettiklerini ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun Ermeni-Türkiye sınırının yeniden tespit edilmesine ilişkin açıklamasını yalanlamıştı.

Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan, “Burada yapacak bir şey yok, SSCB döneminde sınırlar netleştirildi, yeni bir harita uygun değil” dedi.

Aghajanyan, ayrıca açıklamasına “Türkiye’nin bu konuyu neden gündeme getirdiğini ancak tahmin edilebiliriz” sözleri de ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI